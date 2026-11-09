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Düzce'de alışveriş merkezinde masa tenisi buluşması: 267 sporcu kıyasıya yarıştı

Hareket AVM projesi kapsamında açılan açık masa tenisi turnuvasına 267 sporcu katıldı; her yaştan vatandaş rekabet ve sosyal bir deneyim yaşadı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Düzce'de alışveriş merkezinde masa tenisi buluşması: 267 sporcu kıyasıya yarıştı

Turnuva katılımı ve organizasyon

Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hareket AVM projesi kapsamında, şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde açık masa tenisi turnuvası düzenlendi. Organizasyon, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşti ve sporseverlerden yoğun ilgi gördü.

Turnuvaya toplam 267 sporcu kayıt oldu ve yarışmalar beş farklı kategoride sürdü. Her yaştan ve her kesimden katılıma açık etkinlik, gün boyu heyecanlı ve çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu; sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya rekabet etti.

Kamu alanlarında sporun yaygınlaştırılması:

Etkinlik, sporun sadece salon ve saha ile sınırlı kalmaması gerektiği fikrini öne çıkardı. Özellikle kış aylarında yoğun kullanılan AVM gibi sosyal alanlarda düzenlenen organizasyonlarla hedef, daha fazla vatandaşın günlük yaşam içinde fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi olarak belirtildi.

Katılımcılar hem yeteneklerini gösterme fırsatı buldu hem de sosyal bir ortamda vakit geçirdi. Turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi ve etkinlik bu ödül töreniyle sona erdi.

Belediye yetkilileri, Hareket AVM projesinin benzer organizasyonlarla devam edeceğini belirterek, toplumda spor kültürünü güçlendirmeye ve fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın parçası haline getirmeye vurgu yaptı. Etkinlik, Düzce'de sporun her yaştan vatandaşa ulaşması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARI SPORA TEŞVİK ETMEK VE SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİNİ...

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARI SPORA TEŞVİK ETMEK VE SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN HAREKET AVM’DE PROJESİ KAPSAMINDA, HER YAŞTAN DÜZCELİYE AÇIK MASA TENİSİ TURNUVASI DÜZENLENDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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