Düzce'de altyapı odaklı asfalt dönüşümü sürüyor

şehir içi ulaşımda kapsamlı yenileme çalışmaları:

Düzce Belediyesi, şehir merkezinin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yol güvenliğini artırmak amacıyla başlattığı asfalt seferberliğini sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, çalışmalara başlandığı günden bu yana 48 bin ton asfalt serimi ve yama uygulaması tamamlandı. Ekipler, hava koşullarının elverdiği günlerde 7 gün 24 saat esasıyla hem gece hem gündüz çalışıyor.

çalışma öncelikleri ve uygulama ilkeleri:

Asfalt programında yatırım öncelikleri; trafik yoğunluğu, yerleşim yoğunluğu, yolun mevcut durumu ve altyapı çalışmalarının tamamlanmış olması kriterlerine göre belirleniyor. Bu yaklaşım, asfaltlama faaliyetlerinin geçici bir tamir olmaktan çıkarak uzun ömürlü üstyapı oluşturmayı hedeflemesini sağlıyor. Program çerçevesinde zemin iyileştirmesi, PMT serimi ve sıcak asfalt uygulamaları gibi aşamalar disiplinli biçimde uygulanıyor.

öncelikli güzergahlar ve çalışma takvimi:

2026 asfalt programının ilk etap çalışmaları arasında şehir merkezinin önemli akslarından İstanbul Caddesi kapsamlı şekilde yenilendi. Aziziye Mahallesi'nden Mergiç Mahallesi Melensu Park Mevkii'ne kadar uzanan yaklaşık 1800 metrelik güzergahta eski asfalt tabakası kaldırıldı, zemin iyileştirmesi yapıldı ve PMT ile sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Şehir Mezarlığı önündeki yol da altyapı ve üstyapı çalışmalarının birlikte yürütüldüğü noktalardan. Beyköy'deki yeni arıtma tesisinden şehir merkezine uzanan içme suyu şebekesinin güzergâhında gerçekleştirilen altyapı işleri tamamlandıktan sonra asfaltlama yapılacak; bu yolun çalışmalarının 29 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

Diğer mahallerde de eş zamanlı ilerleme sağlanıyor: Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi'nde su altyapısı nedeniyle açılan noktalarda ekipler hızla kazıma ve asfalt yama işlerini tamamladı. Şıralık Mahallesi'nde ise asfalt öncesi hazırlık çalışmaları başladı; boru hatlarının test aşamasının tamamlanmasının ardından gerekli noktalarda asfalt serimi yapılacak.

hedef ve uzun vadeli yaklaşım:

Belediye yönetimi, asfalt çalışmalarını sadece rutin yol bakım faaliyetleri olarak görmüyor. Dr. Faruk Özlü bu çalışmaları şehrin genel dönüşümünün önemli bir başlığı olarak nitelendiriyor ve görev süresi tamamlanmadan önce Düzce’de asfaltlanmamış tek bir yol bırakmama hedefini vurguluyor. Bu doğrultuda asfalt programı, belediyenin uzun vadeli üstyapı planlamasının ayrılmaz bir parçası olarak yürütülüyor.

Vatandaşlara daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlama hedefiyle yürütülen seferberlik, önceliklendirme kriterleri ve altyapı koordinasyonu sayesinde yatırımların sürdürülebilir olmasını amaçlıyor. Çalışmaların devamında, planlanan takvime uygun ilerleme ve tamamlanan noktaların düzenli bakımının sağlanması öne çıkarılacak.

DÜZCE BELEDİYESİ, ŞEHİR MERKEZİNİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK, YOL GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK VE VATANDAŞLARA DAHA KONFORLU ULAŞIM İMKANI SUNMAK AMACIYLA BAŞLATTIĞI ASFALT SEFERBERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR.