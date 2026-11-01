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Palu kırsalında görülen domuz sürüsü çiftçilerin endişesini artırdı

Örgülü köyü kırsalında görülen yaban domuzları, ekili tarım arazileri ve ürünlerde hasar riski oluşturduğu için Palu'daki çiftçiler tedbir talep ediyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Palu kırsalında görülen domuz sürüsü çiftçilerin endişesini artırdı

Palu kırsalında domuz sürüsü görüntülendi

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Örgülü köyü kırsalında bir domuz sürüsü görüldü. Kırsal alanda dolaşan sürü, bölgede yaşayan vatandaşların ve çiftçilerin dikkatini çekti.

bölgede endişe yaratan zarar riski:

Yaban domuzları özellikle ekili tarlalara ve bahçelere zarar verebilen türler olarak biliniyor. Sürülerin araziye girmesi halinde tarım arazileri ve ürünlerde maddi kayıp yaşanabileceği; ekili alanların tahrip olabileceği belirtiliyor. Bu durum, geçimini tarımdan sağlayan yerel halkta tedirginlik oluşturuyor.

çiftçilerin talepleri ve beklenen önlemler:

Bölge sakinleri, domuz sürülerinin tarım arazilerine verdiği zararların önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor. Vatandaşlar, sürülerin yol açabileceği zararların azaltılması amacıyla yetkililerden izleme, koruma ve müdahale yöntemlerinin planlanmasını talep ediyor.

Palu’da domuz sürüsü görüldü

Palu’da domuz sürüsü görüldü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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