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Düzce'de amatör spor haftası: validen sporcuya tam destek

Düzce Valisi Mehmet Makas, Amatör Spor Haftası'nda spor camiasını kabul ederek amatör branşlara destek verdi; yürüyüş ve gösteriler yapılacak.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Düzce'de amatör spor haftası: validen sporcuya tam destek

düzce'de amatör spor haftası etkinlikleri başladı:

2026 yılı Amatör Spor Haftası kapsamında Düzce Valisi Mehmet Makas, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Postoğlu ile antrenör, sporcu ve kulüp yöneticilerinden oluşan heyeti kabul etti. Kabulde sporun kent genelinde daha geniş kitlelere ulaştırılmasının ve amatör branşların desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Vali Mehmet Makas kabulde, sporun her kademesinde ve branşında mücadele eden sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek sporculara başarı dileklerini iletti.

etkinlik programı ve gösteriler:

Amatör Spor Haftası kapsamında Düzce'de bir dizi etkinlik planlandı. Program çerçevesinde İstanbul Caddesi üzerinden Anıtpark Meydanı'na kadar bir yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüşün ardından Anıtpark Meydanı'nda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor branşları tarafından gösteriler sunulacak.

Gösterilerde güreş, karate, cimnastik ve halk oyunları gibi branşlar yer alacak; etkinlikler hem sporun görünürlüğünü artırmayı hem de halkı katılıma teşvik etmeyi hedefliyor.

valinin vurgusu ve beklentiler:

Kabulde öne çıkan nokta, amatör sporun desteklenmesinin uzun vadeli sportif gelişim için gerekliliği oldu. Yerel yönetim ve spor teşkilatlarının iş birliğiyle bu tür etkinliklerin sürekliliğinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, AMATÖR SPOR HAFTASI KAPSAMINDA SPOR CAMİASINI KABUL EDEREK SPORCULARA...

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, AMATÖR SPOR HAFTASI KAPSAMINDA SPOR CAMİASINI KABUL EDEREK SPORCULARA DESTEK MESAJI VERDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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