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Güneşte emek: Elazığ'ın geleneksel pestil yolculuğu

Elazığ'da bağbozumunun ardından başlayan pestil üretiminde üzümlerin şırası bakır kazanlarda kaynatılıp bezlere seriliyor; pestiller güneşte kurutuluyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Güneşte emek: Elazığ'ın geleneksel pestil yolculuğu

elazığ'da pestil geleneği

Elazığ genelinde bağbozumunun ardından başlayan geleneksel pestil üretimi, sonbahar mevsimiyle birlikte kırsal mahalleler ve köylerde yoğunlaşıyor. Yörede uzun yıllardır uygulanan yöntemlerle hazırlanan ürünler, hava şartlarının elverişli seyretmesiyle birlikte kuruma evresine alınıyor.

üretim süreci:

Bağlardan toplanan üzümlerin sıkılmasıyla elde edilen şıra, bakır kazanlarda kaynatılarak uygun kıvama getiriliyor. Kaynatma işlemi tamamlandığında karışım özel bezler üzerine seriliyor ve kurutma için hazırlık yapılıyor.

kurutma ve kontrol:

Serilen pestiller, açık alanlarda doğrudan güneş altında kurumaya bırakılıyor. Üreticiler ürünleri günlük aralıklarla kontrol ederek istenen kıvama ulaştığında toplama aşamasına getiriyor; bu adımlar geleneksel üretimin ayrılmaz parçaları olarak sürdürülüyor.

ELAZIĞ&#039;DA BAĞBOZUMUNUN ARDINDAN BAŞLAYAN GELENEKSEL PESTİL YAPIMINDA ÜRETİCİLER, AÇIK ALANLARDA...

ELAZIĞ'DA BAĞBOZUMUNUN ARDINDAN BAŞLAYAN GELENEKSEL PESTİL YAPIMINDA ÜRETİCİLER, AÇIK ALANLARDA SERİM VE KURUTMA İŞLEMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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