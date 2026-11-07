Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Kentin yüzü değişiyor: Kızılay Meydanı altyapı belediyeden, cephe uygulamaları esnaftan

Düzce Belediye Meclisi, Kızılay Meydanı düzenlemesinde altyapı ve peyzajı belediyeye, cephe uygulamalarını mülk sahiplerine bıraktı; 26 madde görüşüldü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:44

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kentin yüzü değişiyor: Kızılay Meydanı altyapı belediyeden, cephe uygulamaları esnaftan

Meclis kararları ve proje kapsamı:

Düzce Belediye Meclisi, Kasım ayı ikinci birleşiminde 26 gündem maddesini görüşerek kent merkezine ilişkin önemli kararlar aldı. Toplantıya Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlık etti ve gündem maddeleri sırasıyla ele alındı.

Gündemde öne çıkan düzenlemeler arasında Kızılay Meydanı ve yakın çevresinin tarihi çarşı dokusunu yansıtacak şekilde yenilenmesine yönelik proje yer aldı. Meclis, projenin altyapı, çevre düzenlemesi, zemin kaplaması, peyzaj ve kent mobilyalarının yenilenmesi çalışmalarının Düzce Belediyesi tarafından yürütülmesine; binaların cephe tasarım ve uygulamalarının ise mülk sahipleri tarafından karşılanmasına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul etti.

Kızılay Meydanı uygulamasının sorumluluk dağılımı:

Kararla birlikte meydan ve çevresinde yapılacak altyapı çalışmaları, zemin kaplama ve peyzaj yenilemeleri belediye bütçesinden sağlanacak. Buna karşın, tarihi çarşı dokusunu bütünleyen bina cepheleri ve dış görünümleri ile ilgili uygulama ve maliyetlerin doğrudan mülk sahiplerine ait olacağı kaydedildi. Belediye bu yaklaşımı hem kentsel estetiği korumak hem de sorumluluk paylaşımını netleştirmek amacıyla benimsedi.

Mecliste alınan diğer kararlar ve düzenlemeler:

Toplantıda 2027 mali yılı performans programı ile müdürlükler arası ödenek aktarımı ve ek ödenek talepleri oy çokluğu ile kabul edildi. Belediye, mülkiyetine ait 10 ayrı noktadaki ekmek satış büfelerinin 10 yıllığına kiralanabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesini de onayladı.

Mergiç Mahallesi'nde bulunan 3095 ada 18 ve 20 numaralı taşınmazlar üzerinde sanayi sitesi yapılması amacıyla kat karşılığı inşaat ihalesi düzenlenmesi için Encümen’e yetki verilmesi de kararlaştırıldı.

Belediye bünyesindeki hizmetlere yönelik destek kriterleri de yeniden belirlendi. Düzce Belediyesi tarafından Düzce Ulaşım Hizmetleri A.Ş.’ye yapılacak gelir desteği hesaplamalarında; ücretsiz binişler için biniş sayısının tam biniş ücreti ile çarpılması, indirimli binişlerde ise indirimli biniş sayısının tam biniş ücreti ile indirimli biniş ücreti arasındaki fark ile çarpılması esas alınacak ve hesaplanan tutarın tamamı %100 oranında gelir desteği olarak karşılanacak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün saha çalışmalarında kullanılmak üzere 7 adet vakumlu yol süpürme aracı ve 1 adet vakumlu yol süpürme makinesi alımına ilişkin talep meclisten geçti. Öte yandan ticari taksi (T plaka) ve durak çalışma yönetmeliğinde yapılması planlanan değişiklikler ise çalışmalar tamamlandıktan sonra yeniden görüşülmek üzere ertelendi.

Sokak isimleri ve tahsisler:

Meclis, iki sokak isminin değiştirilmesine ilişkin talepleri de oy birliğiyle onayladı. Ağaköyü Mahallesi 2031. Cadde’ye kısa süre önce hayatını kaybeden eski muhtar Nesim Zengin’in adının verilmesi kabul edildi. Demetevler Mahallesi’ndeki Şehit Ufuk Baysan Sokak ise ailenin isteği doğrultusunda 4105 Sokak olarak yeniden adlandırıldı.

Beyciler Mahallesi'nde bulunan 559 ada 1 numaralı parsel, Engelsiz Nefes Evi olarak kullanılmak üzere Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne tahsis edildi; tahsis süresinin 25 yılı geçmemesi ve taşınmazın asli hizmetlerde kullanılması şartı getirildi.

Toplantıda ayrıca imar planı değişiklikleri, yapı nizamı, yol düzenlemeleri, tahsis değişiklikleri ve itirazlara ilişkin maddeler de görüşülerek karara bağlandı. Kızılay Meydanı projesinin uygulanmaya başlamasıyla kent merkezinde hem estetik hem de işlevsellik açısından gözle görülür değişimlerin hedeflendiği vurgulandı.

DÜZCE KIZILAY MEYDANINDA DEĞİŞİM BAŞLIYOR. HEDEFLENEN PROJE KAPSAMINDA ALTYAPI, ÇEVRE DÜZENLEMESİ...

DÜZCE KIZILAY MEYDANINDA DEĞİŞİM BAŞLIYOR. HEDEFLENEN PROJE KAPSAMINDA ALTYAPI, ÇEVRE DÜZENLEMESİ, ZEMİN KAPLAMASI ÇALIŞMALARI DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN, BİNALARIN CEPHE TASARIM VE UYGULAMALARININ İSE MÜLK SAHİPLERİ TARAFINDAN KARŞILANMASI OY BİRLİĞİ İLE MECLİSTEN GEÇTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Valilik temsilcileri organ bağışı farkındalık standını ziyaret etti
images

Erzurum'da çocukların el emeği sergisi toplumsal dayanışmayı öne çıkardı
images

Cizreli öğretmenden bahçede başlayan girişim 250 koyunlu sürüye dönüştü
images

Yarım asırlık zanaat Kahramanmaraş’ın tarihi mahallesinde sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Turkcell COP31'de 'daha fazla bit, daha az watt' yaklaşımını uluslararası sahneye taşıyor

Iğdır'da çevre yolu saldırısının şüphelilerinden beşi cezaevine gönderildi

Yeniköy'de bacadan yükselen alevler restoranda hasara neden oldu

Fenerbahçe Çorum deplasmanına son idmanla hazırlanıyor

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz