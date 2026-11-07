Kentin yüzü değişiyor: Kızılay Meydanı altyapı belediyeden, cephe uygulamaları esnaftan

Meclis kararları ve proje kapsamı:

Düzce Belediye Meclisi, Kasım ayı ikinci birleşiminde 26 gündem maddesini görüşerek kent merkezine ilişkin önemli kararlar aldı. Toplantıya Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlık etti ve gündem maddeleri sırasıyla ele alındı.

Gündemde öne çıkan düzenlemeler arasında Kızılay Meydanı ve yakın çevresinin tarihi çarşı dokusunu yansıtacak şekilde yenilenmesine yönelik proje yer aldı. Meclis, projenin altyapı, çevre düzenlemesi, zemin kaplaması, peyzaj ve kent mobilyalarının yenilenmesi çalışmalarının Düzce Belediyesi tarafından yürütülmesine; binaların cephe tasarım ve uygulamalarının ise mülk sahipleri tarafından karşılanmasına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul etti.

Kızılay Meydanı uygulamasının sorumluluk dağılımı:

Kararla birlikte meydan ve çevresinde yapılacak altyapı çalışmaları, zemin kaplama ve peyzaj yenilemeleri belediye bütçesinden sağlanacak. Buna karşın, tarihi çarşı dokusunu bütünleyen bina cepheleri ve dış görünümleri ile ilgili uygulama ve maliyetlerin doğrudan mülk sahiplerine ait olacağı kaydedildi. Belediye bu yaklaşımı hem kentsel estetiği korumak hem de sorumluluk paylaşımını netleştirmek amacıyla benimsedi.

Mecliste alınan diğer kararlar ve düzenlemeler:

Toplantıda 2027 mali yılı performans programı ile müdürlükler arası ödenek aktarımı ve ek ödenek talepleri oy çokluğu ile kabul edildi. Belediye, mülkiyetine ait 10 ayrı noktadaki ekmek satış büfelerinin 10 yıllığına kiralanabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesini de onayladı.

Mergiç Mahallesi'nde bulunan 3095 ada 18 ve 20 numaralı taşınmazlar üzerinde sanayi sitesi yapılması amacıyla kat karşılığı inşaat ihalesi düzenlenmesi için Encümen’e yetki verilmesi de kararlaştırıldı.

Belediye bünyesindeki hizmetlere yönelik destek kriterleri de yeniden belirlendi. Düzce Belediyesi tarafından Düzce Ulaşım Hizmetleri A.Ş.’ye yapılacak gelir desteği hesaplamalarında; ücretsiz binişler için biniş sayısının tam biniş ücreti ile çarpılması, indirimli binişlerde ise indirimli biniş sayısının tam biniş ücreti ile indirimli biniş ücreti arasındaki fark ile çarpılması esas alınacak ve hesaplanan tutarın tamamı %100 oranında gelir desteği olarak karşılanacak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün saha çalışmalarında kullanılmak üzere 7 adet vakumlu yol süpürme aracı ve 1 adet vakumlu yol süpürme makinesi alımına ilişkin talep meclisten geçti. Öte yandan ticari taksi (T plaka) ve durak çalışma yönetmeliğinde yapılması planlanan değişiklikler ise çalışmalar tamamlandıktan sonra yeniden görüşülmek üzere ertelendi.

Sokak isimleri ve tahsisler:

Meclis, iki sokak isminin değiştirilmesine ilişkin talepleri de oy birliğiyle onayladı. Ağaköyü Mahallesi 2031. Cadde’ye kısa süre önce hayatını kaybeden eski muhtar Nesim Zengin’in adının verilmesi kabul edildi. Demetevler Mahallesi’ndeki Şehit Ufuk Baysan Sokak ise ailenin isteği doğrultusunda 4105 Sokak olarak yeniden adlandırıldı.

Beyciler Mahallesi'nde bulunan 559 ada 1 numaralı parsel, Engelsiz Nefes Evi olarak kullanılmak üzere Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne tahsis edildi; tahsis süresinin 25 yılı geçmemesi ve taşınmazın asli hizmetlerde kullanılması şartı getirildi.

Toplantıda ayrıca imar planı değişiklikleri, yapı nizamı, yol düzenlemeleri, tahsis değişiklikleri ve itirazlara ilişkin maddeler de görüşülerek karara bağlandı. Kızılay Meydanı projesinin uygulanmaya başlamasıyla kent merkezinde hem estetik hem de işlevsellik açısından gözle görülür değişimlerin hedeflendiği vurgulandı.

DÜZCE KIZILAY MEYDANINDA DEĞİŞİM BAŞLIYOR. HEDEFLENEN PROJE KAPSAMINDA ALTYAPI, ÇEVRE DÜZENLEMESİ, ZEMİN KAPLAMASI ÇALIŞMALARI DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN, BİNALARIN CEPHE TASARIM VE UYGULAMALARININ İSE MÜLK SAHİPLERİ TARAFINDAN KARŞILANMASI OY BİRLİĞİ İLE MECLİSTEN GEÇTİ.