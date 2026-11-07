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Mamasın barajında sonbahar güneşinde oltalar suya indi

Güneşli hafta sonunda Aksaraylılar Mamasın Barajı'na giderek aileleriyle çadır kurup oltayla balık tuttu; kimi yakaladı, kimi sabırla bekledi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mamasın barajında sonbahar güneşinde oltalar suya indi

Mamasın barajında sonbahar güneşinde oltalar suya indi

Havaların serinlemeye başladığı günlerde Aksaray'da hafta sonunu değerlendiren vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilip Mamasın Barajı kıyılarına akın etti. Park, bahçe ve piknik alanlarının yanı sıra baraj etrafında oltasını salanlar, çadır kurup günü aileleriyle birlikte geçirmeyi tercih etti.

hafta sonu hareketliliği:

Baraj kenarında farklı yaş gruplarından kişiler görüldü; bazıları kısa sürede balık yakalarken, kimileri uzun süre oltasının başında bekledi. Oltasını alıp Mamasın Barajı'na gelenler, hem doğada vakit geçirmenin hem de balık tutmanın keyfini çıkardı. Çadır kuran aileler de hafta sonunu piknik ve balık avıyla birleştirdi.

vatandaşların görüşleri:

Semanur Balcan gazetecilere, "Mamasın Barajındayız, balık tutmaya geldik. Son güzel havaları değerlendiriyoruz. Kış geliyor zaten. Güzel havaları değerlendirelim dedik. Şu ana kadar 3 balık tuttuk" dedi.

Fatih Can ise, "Bugün ailemle birlikte balık tutmaya geldik Mamasın Barajına. 2 tane balık tutabildik. Ben 1 tane tutabildim" ifadelerini kullandı.

Esila Can duygularını, "Bugün ailemle birlikte balık tutmaya geldik. Havalar yavaş yavaş soğuyor. Bugün de şansımıza biraz güneş daha sıcak normale göre. Balık tutmak çok güzel, güzel bir keyif, heyecanlandırıcı. İlk defa balık tutmaya geldik. Beklerken sabırsızlanıyoruz" sözleriyle paylaştı.

Kürşat Balcan de sabah erken saatlerde geldiklerini belirterek, "Bugün sabah erken saatlerde Mamasın Barajına geldik. Bir tane balık tuttuk. Oltalarımızı attık bekliyoruz" dedi.

Gün boyunca değişen sonuçlara rağmen ziyaretçiler, son güneşli anları değerlendirmenin memnuniyetiyle baraj kıyılarında zaman geçirdi.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Mamasın Barajı&#039;nda balık tuttu

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Mamasın Barajı'nda balık tuttu

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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