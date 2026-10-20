Elazığ’da su ürünleri zirvesi: üretimde rekor, ihracatta hedef büyüyor

Elazığ ev sahipliğinde su ürünleri sektörünün geleceği masaya yatırıldı

Elazığ Belediyesi destekleri ve Kent Konseyi girişimiyle düzenlenen Su Ürünleri Zirvesi, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvede hedef, Elazığ’ın su ürünleri üretim potansiyelinin uluslararası pazarlara tanıtılması, ihracatın artırılması ve yeni ticari iş birliklerinin kurulması olarak açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin üretim rekoru:

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, 2025 yılında Türkiye’nin su ürünleri üretiminin 1 milyon 37 bin ton olarak gerçekleştiğini ve bununla Cumhuriyet tarihinin üretim rekorunun kırıldığını bildirdi. Türkyılmaz, bu üretimin yaklaşık 626 bin tonunun yetiştiricilik yoluyla elde edildiğini ve son 10 yılda yetiştiricilik üretiminin yüzde 161 oranında arttığını vurguladı.

Genel Müdür, sektörün istihdam boyutuna da dikkat çekerek bugün su ürünleri sektöründe doğrudan veya dolaylı olarak 250 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Türkyılmaz, dünya genelindeki eğilime atıf yaparak 2021’den itibaren yetiştiricilik yoluyla elde edilen üretimin avcılığı geride bıraktığını ve bu değişimin artan talep ve sürdürülebilir üretim açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

İhracat, marka ve uluslararası pozisyon:

Türkiye’nin uluslararası konumuna ilişkin bilgilendirmede Türkyılmaz, ülkenin su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa’da ilk sırada yer aldığını; çupra ve levrek üretiminde dünya birincisi, alabalık üretiminde ise dünya ikincisi konumunda olduğunu söyledi. Ayrıca önümüzdeki iki yıl içinde Türkiye havyarı markasıyla dünya pazarına açılma planının olduğunu ve siyah havyar ticaretinde ülkenin liderliğinin hedeflendiğini, bunun merkezinin Elazığ olacağını belirtti.

İhracat rakamlarına değinilen açıklamada, 2000’lerin başlarında yaklaşık 100 bin ton seviyesinde olan su ürünleri ihracatının 2025’te 288 bin tona ulaştığı ve ihracat değerinin yaklaşık 568 milyon dolardan 2 milyar 300 milyon dolara yükseldiği kaydedildi. Türkyılmaz, ülkenin bugün yaklaşık 100 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ve uluslararası pazarlarda güçlü, güvenli bir tedarikçi konumunu sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Yerel paydaşların değerlendirmeleri:

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Fırat Havzası’nın ve Keban ile Karakaya barajlarının kentin su potansiyelini artırdığını; bu kaynakların ihracat ve üretim açısından büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, kentteki su kaynaklarının önemine işaret ederek bölgesel iş birliklerine açık olduklarını dile getirdi.

Kent Konseyi Başkanı Nafiz Koca ise zirvenin, devletin vizyon projeleri çerçevesinde bölgesel ekonomi ve kalkınma hamlesinin bir parçası olduğunu belirterek su ürünlerinde yaratılacak katma değerin önemine dikkat çekti.

Programa Vali Numan Hatipoğlu, Gana Büyükelçisi Abdul Nasureddin, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükgün, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, Kent Konseyi Başkanı Nafiz Koca, Anasumder Genel Başkanı Ergün Aslan ile sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcileri katıldı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRÜ TURGAY TÜRKYILMAZ KONUŞMA YAPTI