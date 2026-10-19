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Düzce'de bir haftada trafik kontrolleri: 931 araca ceza, 119 araç trafikten men

12-18 Ekim 2026 tarihlerinde Düzce'de 10 bin 802 araç ve 710 motosiklet denetlendi; 931 araca ceza uygulandı, 119 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düzce'de bir haftada trafik kontrolleri: 931 araca ceza, 119 araç trafikten men

Düzce valiliği haftalık trafik denetim sonuçlarını açıkladı

Düzce Valiliği, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü trafik denetimlerinin sonuçlarını paylaştı. Amaç, kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini azaltmaktı.

Denetim kapsamı:

Bir haftalık süreçte toplam 10 bin 802 araç ve 710 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda trafik kurallarına uymadığı belirlenen 931 araca idari para cezası uygulandı. Kurallara aykırılık ve eksiklikler nedeniyle 119 araç ise trafikten men edildi. Ekipler, özellikle hız, emniyet kemeri, sürücü belgeleri ve teknik muayene gibi öncelikli hususlara odaklandı.

Okul servisleri denetimi:

Trafik güvenliğine yönelik denetimler kapsamına öğrenci taşımacılığı yapan servisler de alındı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından toplam 441 okul servisi kontrol edilerek taşıma standartları, belge ve emniyet önlemleri denetlendi. Denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler kayıt altına alınarak gerekli yaptırımlar uygulandı.

Valilik açıklamasında, düzenli ve hedefe yönelik denetimlerin trafik kazalarının azaltılmasına katkı sağladığı, sürücülerin kurallara uymasıyla yol güvenliğinin artırılacağı vurgulandı. Yetkililer, vatandaşları trafik kurallarına riayet etmeye ve tespit edilen eksiklikleri süratle gidermeye davet etti.

DÜZCE&#039;DE 12-18 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA İL GENELİNDE EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN...

DÜZCE'DE 12-18 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA İL GENELİNDE EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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