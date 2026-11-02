Kulüpten bölge için kalkınma hamlesi: Kırıkkale'ye fuar, ar-ge ve savunma koridoru

Proje tanıtıldı

Kırıkkale Futbol Kulübü, kentte ekonomik ve sosyal dönüşüm çağrısı yapan kapsamlı bir yatırım projesini açıkladı. Kırıkkale FK KREXS Fuar, Kongre, AR-GE ve Savunma Sanayi İnovasyon Kompleksi adıyla planlanan çalışmanın ön hazırlıklarının tamamlandığı ve ilgili kamu kurumlarıyla görüşmelerin başlatıldığı bildirildi. Kulüp, projenin sportif faaliyetlerin ötesinde bölgesel kalkınmaya somut katkı sunmasını hedefliyor.

kompleksin bileşenleri:

Açıklamaya göre kompleks toplam 25 bin metrekarelik alanda kurgulanacak. Tesiste 12 bin metrekarelik kapalı fuar ve kongre merkezi, 8 bin metrekarelik açık konser ve etkinlik alanı ile 5 bin metrekarelik savunma sanayi, otomotiv, teknoloji ve sanayi açık sergi alanı yer alacak. Ayrıca proje kapsamında AR-GE ve inovasyon merkezi, savunma sanayi tanıtım ve teknoloji merkezi ile bin 500 kişilik kongre ve konferans salonu planlanıyor.

ekonomi, istihdam ve bölgesel etki:

Kompleksin ulusal ve uluslararası fuar, sergi, kongre, konferans ve festival organizasyonlarına ev sahipliği yapması hedefleniyor. Projenin amacı, Kırıkkale’nin savunma sanayisindeki üretim gücünü ve teknolojik birikimini daha geniş kitlelere tanıtmak; üreticiler, yatırımcılar, girişimciler ve iş dünyası temsilcilerini aynı platformda buluşturarak yeni ticari iş birlikleri ve yatırım fırsatları yaratmaktır. Planlanan etkinliklerin yerel esnaf, işletmeler ve hizmet sektörüne ekonomik hareketlilik getirmesi, gençler için yeni istihdam, eğitim ve girişimcilik fırsatları oluşturması öncelikler arasında sayılıyor.

Kırıkkale’nin Ankara ve İç Anadolu’daki diğer kentlere yakınlığının projeye stratejik avantaj sağladığı vurgulanıyor. Kulüp, bu yatırımla hem kent ekonomisini güçlendirmeyi hem de bölgenin organizasyon ve teknoloji kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Yapılan açıklamada, kulübün kendi gelirini üretebilen ve geleceğini kendi imkanlarıyla inşa edebilen bir yapı olma vizyonu ile hareket edildiği belirtildi. Projenin, Kırıkkale’ye kalıcı eserler kazandırma ve gelecek nesillere daha gelişmiş bir kent bırakma hedefinin parçası olduğu ifade edildi.

uygulama süreci ve kurumlarla iş birliği:

Açıklamada, projenin ön hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, ilgili bürokratik makamlar ve kamu kurumlarıyla görüşme ve istişare süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi. Kurumsal temasların sürdüğü, gerekli iş birliği, koordinasyon ve değerlendirme adımlarının takip edildiği bildirildi. Kulüp yetkilileri, sadece sportif başarıya odaklanmayan; aynı zamanda bölgesel kalkınmaya katkı sunan örnek bir spor kulübü olmak istediklerini vurguladı.

KIRIKKALE FUTBOL KULÜBÜ