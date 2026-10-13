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Düzce'de ehliyet sınavları yerinde izlenip değerlendirildi

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Cumayeri ve Çilimli'de MTSK sınavlarını yerinde inceleyip sınav işleyişi ve personeli değerlendirdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de ehliyet sınavları yerinde izlenip değerlendirildi

İl müdürü sınav alanlarını yerinde inceledi

Gülşen Özer, Düzce genelinde sürdürülen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavlarını Cumayeri ve Çilimli ilçelerinde yerinde takip etti. Özer, sınav uygulama sürecine ilişkin yetkililerden bilgi alarak sınavların işleyişini gözlemledi.

sınav işleyişi ve gözlemler:

Denetim sırasında sınav organizasyonunun akışı, uygulama aşamaları ve adayların süreç boyunca yaşadığı deneyimler değerlendirildi. Yetkililerle yapılan görüşmelerde sınav güvenliği, kayıt süreçleri ve uygulama standartlarının korunması konularına vurgu yapıldı.

personel ve koordinasyon:

Özer, sınavlarda görevli personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları inceledi ve koordinasyon ile iletişim mekanizmalarını değerlendirdi. Saha incelemeleri, görev paylaşımı ve sınavın kesintisiz sürdürülmesine yönelik tedbirlerin gözden geçirilmesine de imkân sağladı.

Yerinde takipler, sınav kalitesinin sürekliliği ve adayların hakkaniyetli bir süreçten geçmesi açısından önem taşıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin sağladığı bilgiler doğrultusunda, uygulamaların standartlara uygunluğunun sürdürülmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER, CUMAYERİ VE ÇİLİMLİ İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MOTORLU...

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER, CUMAYERİ VE ÇİLİMLİ İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ (MTSK) SINAVLARINI ZİYARET EDEREK SINAV SÜRECİNİ YERİNDE TAKİP ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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