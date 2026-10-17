Düzce'de emniyetten sıcak buluşma: Kusursuz Kafe'de dayanışma vurgusu

Düzce'de emniyet ve sivil toplum arasında samimi bir buluşma

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve beraberindeki emniyet personeli, kent merkezindeki Kusursuz Kafede bir araya gelerek sıcak ve samimi bir ortamda buluştu. Toplantıda, toplum içindeki dayanışma, sevgi ve dostluğun önemi öne çıktı.

gönül bağlarının ağırlığı:

Buluşmada, Türkiye Beyazay Derneği Genel Kurul Üyesi ve sanatçı Nurullah Çelebi de hazır bulundu. Katılımcılar arasında gerçekleşen sohbetlerde, toplumsal duyarlılık ve birlikte hareket etmenin yarattığı güç vurgulandı. Etkinlik, resmi ilişkilerin ötesinde insan odaklı bir yaklaşımın sergilendiği anlara sahne oldu.

ev sahipliğine teşekkür:

Kusursuz Kafe çalışanlarının misafirperverliği ve sıcak karşılaması toplantı esnasında takdir topladı. Düzce Emniyet Müdürlüğü yapılan paylaşımda, nazik ev sahiplikleri dolayısıyla Nurullah Çelebi ve kafe personeline teşekkür etti. Paylaşılan fotoğraf ve notlarda, birliktelik mesajları ve toplumsal dayanışma çağrıları öne çıktı.

Görüşme, resmi bir ziyaretin ötesinde, kent içinde güvenlik güçleri ile sivil aktörler arasında kurulan gönül köprüsünün somut bir örneği olarak değerlendirildi. Katılımcılar, benzer buluşmaların toplum bağlarını güçlendireceği ve ortak hassasiyetlerin paylaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER VE BERABERİNDEKİ PERSONEL, KUSURSUZ KAFE’DE SAMİMİ BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ. TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ GENEL KURUL ÜYESİ VE SEVİLEN SANATÇI NURULLAH ÇELEBİ İLE BİR ARAYA GELİNEN BULUŞMADA SEVGİ, DOSTLUK VE GÖNÜL BAĞLARININ ÖNEMİ ÖNE ÇIKTI.