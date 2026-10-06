Düzce'de fındık verimini artıracak ekipman desteği

Düzce'de fındık bahçelerine ekipman desteği

Düzce Merkez ve Akçakoca ilçelerinde düzenlenen dağıtımlarla 102 fındık üreticisine motorlu testere, budama makası ve el testeresi verildi. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilirken, uygulama yüzde 50 Bakanlık katkısı ve yüzde 50 üretici katkısıyla toplam 2 milyon TL bütçeyle gerçekleştirildi.

projenin hedefleri:

Proje, fındık bahçelerinde bakım kalitesini yükseltmeyi, gençleştirme budamalarını yaygınlaştırmayı, yaşlı ve verimsiz dalların uzaklaştırılmasını ve dip sürgünü temizliğini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Sağlanan ekipmanlarla üreticilerin iş gücü ve zaman tasarrufu sağlaması, bahçelerin düzenli bakıma kavuşmasıyla verim ve ürün kalitesinin artması hedefleniyor.

yetkililerin değerlendirmesi:

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin üreticiler açısından önemli bir destek olduğunu belirterek, dağıtılan ekipmanların fındık bahçelerinde yürütülen bakım çalışmalarını kolaylaştıracağını ifade etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise şunları söyledi: "Düzce, Türkiye fındık üretiminde önemli bir yere sahip olup ülkemizin önde gelen üretici illeri arasında bulunmaktadır. Bu güçlü üretim potansiyelini koruyabilmek ve geliştirebilmek için bahçelerimizin doğru ve zamanında bakımının yapılması büyük önem taşımaktadır. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile üreticilerimizin gençleştirme budaması, yaşlı dalların uzaklaştırılması ve dip sürgünü temizliği gibi temel bakım işlemlerinde ihtiyaç duyduğu ekipmanlara erişimini kolaylaştırıyoruz. Bakanlığımızın yüzde 50 katkısıyla uygulanan toplam 2 milyon TL bütçeli projenin, bahçe bakım kalitesine, verime ve üreticilerimizin gelirine olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından ekipmanlar çiftçilere teslim edildi. Yetkililer, projenin sahada düzenli bakım uygulamalarını yaygınlaştırarak hem üretici maliyetlerini düşürebileceğini hem de fındık kalitesinde iyileşme sağlayabileceğini vurguladı.

DÜZCE MERKEZ VE AKÇAKOCA’DA YÜZDE 50'Sİ BAKANLIK DESTEKLİ 102 FINDIK ÜRETİCİSİNE MOTORLU TESTERE, BUDAMA MAKASI VE EL TESTERESİ DAĞITILDI.