öğretmenlikten hayvancılığa geçiş:

Bilgisayar öğretmenliği mezunu olan Berkhan Subaşıoğlu, 2016-2023 yılları arasında özel bir okulda çalıştıktan sonra mesleğini bırakıp hayalini kurduğu hayvancılığa yöneldi. KPSS'ye bir defa giren Subaşıoğlu, Amasya'nın Suluova ilçesi Boyalı köyünde 1.250 metrekarelik arsa satın alıp besi çadırı kurdu ve üretime başladı.

yatırım ve üretim süreci:

Makine ve ekipman alımının ardından bir bankadan 5 yıl ödemeli ithal damızlık hayvan kredisi kullanan üretici, üç yıl önce Avusturya'dan getirdiği ineklerle işe başladı. Başlangıçta krediyle aldığı 10 inekle üretime başlayan Subaşıoğlu, özenli bakım ve yem yönetimiyle hayvan sayısını üç yılda 30a yükseltti.

Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki köye otomobille günlük gidip gelen üretici, sağılan sütleri çiftliğine kadar ulaşan kooperatife satıyor. Maliyetleri düşürmek için hem ailesine ait tarlada hem de kiraladığı arazide kaba yem üreterek hayvanların rasyonunu sağlıyor.

sürdürülebilirlik, gelir ve hedefler:

Evli ve iki çocuk babası Subaşıoğlu, çiftliğinin gelirleriyle geçimini sağlamaktan bahsediyor. Kendi ifadesiyle kaba yemi kendisi ürettiği için diğer yem giderlerini toplu alımlarla yönetiyor ve öğretmenlikten daha fazla kazandığını belirtiyor. Ancak hayvancılığın sorumluluklara sahip ağır bir iş olduğunu da vurguluyor.

İleride bölgede daha büyük bir hayvancılık tesisi kurmayı hedefleyen üretici, gençlere ve çalışanlara bu işi önerse de internetteki görüntülere bakarak işin toz pembe sanılmaması gerektiğini söylüyor. Subaşıoğlu, verimli yıllarını üretime ayırmak istediğini belirterek tek pişmanlığının hayvancılığa 10 yıl önce başlamamak olduğunu ifade etti.

Çiftliğin yakın komşusu Abdullah Batman ise, tek başına kurduğu tesisle örnek olan Subaşıoğlu'nu kutlayarak 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik etti.

AMASYA'DA ÇALIŞTIĞI ÖZEL OKULDAKİ İŞİNİ BIRAKAN BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ BERKHAN SUBAŞIOĞLU, HAYALİ OLAN HAYVANCILIĞA BAŞLADI