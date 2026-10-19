Düzce'de hafta boyu süren asayiş uygulamalarında 12 bin 700 sorgu, 45 aranan yakalandı

Düzce Valiliği haftalık asayiş bilançosunu açıkladı

Düzce Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından kapsamlı asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan denetim ve operasyonlarda suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve kamu güvenliğinin sağlanması hedeflendi.

uygulamanın kapsamı ve sonuçları:

Bir hafta süren denetimler kapsamında toplam 12 bin 700 kişinin sorgulaması yapıldı. Bu kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 45 şahıs yakalandı; yakalananlardan 13 kişi tutuklandı. Operasyonlar emniyet güçleri ile jandarma birimlerinin koordineli çalışmasıyla yürütüldü.

ele geçirilen malzemeler ve deliller:

Yürütülen operasyon ve aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Valiliğin açıklamasına göre, operasyonlarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 kesici-delici alet, 3 şarjör ve 17 mermi bulunarak delil niteliğinde alındı.

güvenlik ve önleyici tedbirlerin önemi:

Valilik raporu, düzenli uygulamaların suç oranlarının azaltılmasına ve aranan şahısların yakalanmasına katkı sağladığını vurguluyor. Ekiplerin sokak denetimleri, şüpheli kişi kontrolleri ve delil aramalarına ağırlık verildiği belirtildi.

Yetkililer, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla benzer denetimlerin planlı şekilde sürdürüleceğini bildirdi. Açıklamada, vatandaşların şüpheli durumlarda kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi gerektiği hatırlatıldı.

DÜZCE’DE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 45 KİŞİ YAKALANDI