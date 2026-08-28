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Düzce'de hasat sohbeti: Makas üreticilerle tarlada buluştu

Düzce Valisi Mehmet Makas, Cumayeri Sırtpınar Köyü'nde mevsimlik işçiler ve çiftçilerle fındık hasadına katılarak talepleri dinledi ve verimli sezon diledi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de hasat sohbeti: Makas üreticilerle tarlada buluştu

Vali makas saha ziyareti gerçekleştirdi

Düzce Valisi Mehmet Makas, Cumayeri ilçesine bağlı Sırtpınar Köyü'nde fındık hasadına katılarak mevsimlik tarım işçileri ve üreticilerle bir araya geldi. Hasat alanında yapılan sohbetlerde işçilerin ve çiftçilerin talepleri ile beklentileri doğrudan dinlendi.

Saha görüşmeleri:

Vali Makas, üreticilerle kurduğu diyalogda hasatın seyrine ilişkin gözlemlerini paylaştı ve özellikle fındık sezonunun bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında işçilerin çalışma koşulları ve üreticilerin beklentileri hakkında notlar alındı ve kolaylık sağlanması yönünde temenniler iletildi.

Katılımcılar ve değerlendirmeler:

Programa; Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri, Cumayeri Kaymakam Vekili Ceyhun Denli, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ile il ve ilçe protokolü katıldı. Ziyarette fındık hasat sezonunun genel durumu ve üreticilerin beklentileri üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Düzce ekonomisinin önemli tarımsal ürünü olan fındıkta hasadın verimli ve kazançlı geçmesi için yürütülen çalışmalara vurgu yapıldı; yereldeki aktörlerin sahadan gelen geri bildirimlerle süreci takip ettiği belirtildi.

Vali Makas'ın saha ziyaretleri, yerel yönetim ile üreticiler arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor ve önümüzdeki dönemde hasatın takibiyle ilgili koordinasyonun süreceği ifade edildi.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, CUMAYERİ’NİN SIRTPINAR KÖYÜ’NDE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ VE ÇİFTÇİLERLE...

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, CUMAYERİ’NİN SIRTPINAR KÖYÜ’NDE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ VE ÇİFTÇİLERLE BİR ARAYA GELEREK FINDIK HASADINA EŞLİK ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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