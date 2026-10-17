Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Düzce'de hız denetimleri radara takılan sürücüleri ortaya çıkardı

Düzce'de trafik ekiplerinin bir haftalık denetiminde 9 bin 447 araç kontrol edildi; 268 sürücü radara yakalandı ve toplam 1.144 kişiye ceza uygulandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de hız denetimleri radara takılan sürücüleri ortaya çıkardı

Düzce'de trafik denetimlerinde çok sayıda ihlal tespit edildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, il genelinde bir haftalık kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hem karayolu güvenliğini sağlamak hem de sürücüleri kurallara uymaya teşvik etmek amaçlandı. Ekiplerin uygulamaları sonucunda çok sayıda araç ve sürücü kontrol edildi, çeşitli kural ihlalleri tespit edilerek işlem yapıldı.

denetimin kapsamı:

Gerçekleştirilen kontrollerde 7 bin 897 otomobil, 1 bin 212 motosiklet ve 338 okul servisi incelendi; toplamda 9 bin 447 araç ve sürücü denetlendi. Bu kapsamlı tarama, hem motosikletlilerin hem de servis araçlarının güvenlik standartlarına uygunluğunu ölçmeyi hedefledi.

başlıca ihlaller ve uygulanan cezalar:

Denetimler sonucunda toplam 1.144 sürücüye çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Bunlar arasında en çok dikkat çekenler; 268 sürücünün hız ihlalinden yakalanması, 50 sürücüye emniyet kemeri takmama, 86 motosiklet sürücüsüne kask kullanmama, 49 sürücüye kırmızı ışık ihlali ve 42 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan işlem yapılması oldu.

Ayrıca denetimlerde 29 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 5 sürücü ses ve gürültü ile 5 sürücü de abart egzoz nedeniyle cezalandırıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren uygulamalar nedeniyle toplam 204 araç trafikten men edildi.

Yetkililer, hız başta olmak üzere trafik kurallarına uyulmasının hem sürücülerin hem de yol kullanıcılarının güvenliği için hayati önemde olduğunu vurguladı. Denetimlerin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceği belirtildi.

DÜZCE&#039;DE TRAFİK POLİSLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 7 BİN 897 ARAÇ, BİN 212 MOTOSİKLET, 338...

DÜZCE'DE TRAFİK POLİSLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 7 BİN 897 ARAÇ, BİN 212 MOTOSİKLET, 338 OKUL SERVİSİ DENETLENİRKEN BİN 144 SÜRÜCÜYE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN CEZAİ İŞLEM UYGULANDI, 268 SÜRÜCÜ İSE RADARA GİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İmamoğlu savunmasını tamamladı: demokrasi ve gençlere çağrı
images

Tekman virajında tır devrildi, 130 küçükbaş telef oldu
images

Eski muhtar Mustafa Kedikli selde kayboluşun ardından Kocaeli'de toprağa verildi
images

Sapanca'da kestane toplamak için girdiği ormanda 66 yaşındaki adam ölü bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ayazağa'da sel sonrası dirençli şehir planı: hak sahiplerine iki kentsel dönüşüm yolu

Tekman virajında tır devrildi, 130 küçükbaş telef oldu

İmamoğlu savunmasını tamamladı: demokrasi ve gençlere çağrı

Eski muhtar Mustafa Kedikli selde kayboluşun ardından Kocaeli'de toprağa verildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor