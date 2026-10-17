Düzce'de hız denetimleri radara takılan sürücüleri ortaya çıkardı

Düzce'de trafik denetimlerinde çok sayıda ihlal tespit edildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, il genelinde bir haftalık kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hem karayolu güvenliğini sağlamak hem de sürücüleri kurallara uymaya teşvik etmek amaçlandı. Ekiplerin uygulamaları sonucunda çok sayıda araç ve sürücü kontrol edildi, çeşitli kural ihlalleri tespit edilerek işlem yapıldı.

denetimin kapsamı:

Gerçekleştirilen kontrollerde 7 bin 897 otomobil, 1 bin 212 motosiklet ve 338 okul servisi incelendi; toplamda 9 bin 447 araç ve sürücü denetlendi. Bu kapsamlı tarama, hem motosikletlilerin hem de servis araçlarının güvenlik standartlarına uygunluğunu ölçmeyi hedefledi.

başlıca ihlaller ve uygulanan cezalar:

Denetimler sonucunda toplam 1.144 sürücüye çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Bunlar arasında en çok dikkat çekenler; 268 sürücünün hız ihlalinden yakalanması, 50 sürücüye emniyet kemeri takmama, 86 motosiklet sürücüsüne kask kullanmama, 49 sürücüye kırmızı ışık ihlali ve 42 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan işlem yapılması oldu.

Ayrıca denetimlerde 29 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 5 sürücü ses ve gürültü ile 5 sürücü de abart egzoz nedeniyle cezalandırıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren uygulamalar nedeniyle toplam 204 araç trafikten men edildi.

Yetkililer, hız başta olmak üzere trafik kurallarına uyulmasının hem sürücülerin hem de yol kullanıcılarının güvenliği için hayati önemde olduğunu vurguladı. Denetimlerin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceği belirtildi.

DÜZCE'DE TRAFİK POLİSLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 7 BİN 897 ARAÇ, BİN 212 MOTOSİKLET, 338 OKUL SERVİSİ DENETLENİRKEN BİN 144 SÜRÜCÜYE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN CEZAİ İŞLEM UYGULANDI, 268 SÜRÜCÜ İSE RADARA GİRDİ.