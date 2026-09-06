Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Düzce'de kaçakçılığa ağır darbe: 19 operasyonda çok sayıda ürün ele geçirildi

Düzce'de polis ve jandarma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle son bir haftada 19 operasyonda 19 kişiyi gözaltına alıp çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 09:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de kaçakçılığa ağır darbe: 19 operasyonda çok sayıda ürün ele geçirildi

düzce'de kaçakçılık operasyonlarının özeti:

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar aralıksız devam ediyor. Yetkililer, son bir haftalık dönemde koordineli çalışma sonucunda önemli ele geçirmelere imza atıldığını açıkladı.

operasyonların kapsamı:

Açıklamaya göre, ekipler son bir hafta içinde toplam 19 ayrı operasyonda 19 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlar, koordinasyon ve istihbarat destekli şekilde planlanıp uygulandı.

ele geçirilen ürünler ve işlemler:

Yapılan aramalarda 2 bin 500 adet kaçak puro, 28 kilo kaçak nargile tütünü, 5 bin 90 paket kaçak sigara, 3 adet kaçak cep telefonu, 526 adet elektronik sigara ve bin 80 adet elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan şahıslar hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

DÜZCE&#039;DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONLARDA KAÇAKÇILARA GÖZ AÇTIRMIYOR....

DÜZCE'DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONLARDA KAÇAKÇILARA GÖZ AÇTIRMIYOR. EKİPLER TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMADA KAÇAK MAKARON, KAÇAK SİGARA, PURA, ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırıkhan'da devrilen hafriyat kamyonu sürücü yaralandı
images

Bursa'da motorcuların otomobili sarması trafikte gerilim yarattı
images

Piknik yerine kavga: Cumalıkızık Kent Parkı'nda gergin anlar
images

Nilüfer'de şarj istasyonu yangını bir daireye sıçradı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Destek eli karada: Tahir Büyükakın Karamürselli balıkçıların yanında

Yangın rüzgârla yayıldı: Serik Boğazkent Mahallesi'nde yaklaşık 3 dönüm sazlık zarar gördü

Düğünlerde altın taşıma derdi bitiyor: kiosklarla siparişten sigortalı teslimata

Bin 71 çocuğun mutluluğu: Esenyurt'ta toplu sünnet şöleni

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu