Düzce'de kaçakçılığa ağır darbe: 19 operasyonda çok sayıda ürün ele geçirildi

düzce'de kaçakçılık operasyonlarının özeti:

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar aralıksız devam ediyor. Yetkililer, son bir haftalık dönemde koordineli çalışma sonucunda önemli ele geçirmelere imza atıldığını açıkladı.

operasyonların kapsamı:

Açıklamaya göre, ekipler son bir hafta içinde toplam 19 ayrı operasyonda 19 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlar, koordinasyon ve istihbarat destekli şekilde planlanıp uygulandı.

ele geçirilen ürünler ve işlemler:

Yapılan aramalarda 2 bin 500 adet kaçak puro, 28 kilo kaçak nargile tütünü, 5 bin 90 paket kaçak sigara, 3 adet kaçak cep telefonu, 526 adet elektronik sigara ve bin 80 adet elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan şahıslar hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

DÜZCE'DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONLARDA KAÇAKÇILARA GÖZ AÇTIRMIYOR. EKİPLER TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMADA KAÇAK MAKARON, KAÇAK SİGARA, PURA, ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.