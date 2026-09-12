Yenilenen Siirt havalimanına ilk sefer: TK2656 ile yolcu inişi

Siirt havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Siirt Havalimanının bugün itibarıyla yeniden uçuşlara açıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’ndan hareket eden Türk Hava Yolları'nın TK2656 sefer sayılı uçağının Siirt'e iniş yapmasıyla yolcu seferlerinin yeniden başladığını kaydetti.

yenileme çalışmaları ve tesis detayları:

Uraloğlu, havalimanında yürütülen kapsamlı yapım ve yenileme faaliyetlerinin sadece terminalle sınırlı kalmadığını belirtti. Yapılan çalışmalarda 3 bin 135 metrekarelik terminal binası ile birlikte 70 metrekarelik nizamiye binası, 575 metrekarelik kule binası, 170 metrekarelik apron bariyer binası ve 500 metrekarelik teknik merkez binası gibi birimlerin yenilendiğini veya projelendirildiğini aktardı. Ayrıca çevre güvenliği için yaklaşık 7 bin 800 metre uzunluğunda yol ve duvar projelerinin hazırlandığı ifade edildi.

operasyonel hazırlık ve kalan işler:

Bakan Uraloğlu, havalimanındaki elektronik ve seyrüsefer sistemlerine ilişkin test, kontrol ve kalibrasyon süreçlerinin tamamlandığını ve sistemlerin uçuş operasyonlarına hazır hale getirildiğini vurguladı. İlk yolcu uçuşunun gerçekleştirilmesinin ardından çevre düzenlemesi, peyzaj, tefrişat ve bazı devam eden imalatların tamamlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Yetkililer, yenilenen tesislerle birlikte bölgenin havayolu bağlantılarının güçlenmesinin hedeflendiğini belirtiyor. İlk inişle sembolik olarak gündeme gelen açılış, hem taşımacılık altyapısında yapılan yatırımların hem de yerel ulaşım hizmetlerinin yeniden canlanmasının göstergesi olarak değerlendirildi.

Uraloğlu ise yaptığı açıklamada, "Siirt’i yeniden gökyüzüyle buluşturduk" ifadelerini kullanarak projenin tamamlanmasına yakın aşamaya geldiğini dile getirdi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA GEÇİCİ OLARAK UÇUŞ TRAFİĞİNE KAPATILAN SİİRT HAVALİMANI’NIN BUGÜN İTİBARIYLA YENİDEN UÇUŞLARA AÇILDIĞINI BİLDİRDİ.