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İncirliova Belediyespor 3. Lig hedefiyle sezona hazırlanıyor

İncirliova Belediyespor, Aydın Süper Amatör Lig'den yükselişin ardından Antrenör Ali Hakan Mert yönetiminde PGL hazırlıklarını hızla sürdürüyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İncirliova Belediyespor 3. Lig hedefiyle sezona hazırlanıyor

İncirliova Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor:

Geçtiğimiz sezon Aydın Süper Amatör Lig’de elde ettiği başarıyla Profesyonelliğe Geçiş Ligi’ne (PGL) yükselen İncirliova Belediyespor, yeni sezonun hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip sezon başında gerçekleştirdiği transferlerle kadrosunu güçlendirdi ve bu sezon için 3. Lig hedefini açıkça ortaya koydu.

transferlerle derinlik kazanan kadro:

Yönetimin takıma yaptığı takviyeler, teknik ekip tarafından oyuncu uyumu ve rekabeti artıracak şekilde değerlendiriliyor. Antrenör Ali Hakan Mert gözetimindeki çalışmalarda hem bireysel gelişim hem de takım taktiği üzerinde yoğunlaşılıyor; hedef, sezon boyunca istikrarlı performans sergileyerek üst lige doğru ilerlemek.

antrenman programı ve hazırlık detayları:

Takım sabah saatlerinde bir araya gelerek güne antrenmanla başladı. Gerçekleştirilen idmanda egzersiz, dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları ön plandaydı; programın sezon boyunca oyuncuların fiziksel kapasitesini artırmaya yönelik hazırlandığı vurgulanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Yeni sezonda Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde mücadele edecek takımımız hazırlık çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

İncirliova Belediyespor, hem saha içi hazırlıklarını hem de kadro derinliğini güçlendirerek PGL’de iddialı bir sezon hedefliyor; çalışmaların tempo kazanması, takımın ligdeki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) EKİPLERİNDEN OLAN İNCİRLİOVA BELEDİYESPOR YENİ SEZON İÇİN...

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) EKİPLERİNDEN OLAN İNCİRLİOVA BELEDİYESPOR YENİ SEZON İÇİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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