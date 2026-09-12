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Gökyüzüyle suyun buluştuğu nokta: Efteni Gölü'nde gün batımı

Düzce'nin Gölyaka sınırındaki Efteni Gölü, 150 kuş türü ve zengin bitki örtüsüyle, gün batımında gökyüzü ve suyun buluştuğu görsel bir şölen sunuyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Gökyüzüyle suyun buluştuğu nokta: Efteni Gölü'nde gün batımı

Efteni Gölü'nde gün batımı

Düzce’nin Gölyaka ilçesi sınırlarında yer alan Efteni Gölü, özellikle gün batımında ortaya çıkan manzarasıyla bölge sakinleri ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gölün yüzeyinde güneşin kızıllığı ile gökyüzünün tonları birleşirken ortaya çıkan görüntü, fotoğraf meraklıları için de vazgeçilmez bir kare oluşturuyor.

Doğal çeşitlilik ve konumu:

Efteni Gölü, göç yolları üzerinde önemli bir durak olması nedeniyle bölge ekolojisinde ayrı bir yere sahip. Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarına göre gölde 150 ayrı kuş çeşidi ile çeşitli bitki türleri bulunuyor. Bu zenginlik, gölü halk arasında "kuş cenneti" olarak anılan bir doğal alan haline getiriyor.

Göl çevresindeki yaşam, gün batımının renkleriyle birleştiğinde hem görsel hem de işitsel açıdan etkileyici bir deneyim sunuyor. Su üzerinde ve kıyılarda görülen kuşlar ile diğer canlılar, ziyaretçilere doğayla iç içe huzurlu anlar yaşatıyor.

Ziyaretçi deneyimi ve fotoğraf tutkusu:

Bölgeye gelen vatandaşlar, sık sık gün batımını izlemek ve fotoğraflamak için Efteni Gölü'ne uğruyor. Ziyaretçiler, göl kenarında sohbet edip günün son ışıklarını izleyerek dinlenme fırsatı buluyorlar.

Katılımcılar arasında yer alanlar, ziyaretlerini şöyle aktarıyor: "Zaman zaman buraya geliyoruz. Özellikle gün batımını izlemek ve sohbet etmek çok güzel. Güneşin batışı sırasındaki muhteşem manzarayı da fotoğraflamaya çalışıyoruz. Efteni Gölü hem yazın hem kışın çok güzel. İçindeki canlıları da izlemek ayrı bir zevk. Düzce’mizin her yeri güzel ama burasının tadı başka."

Bu doğal zenginlikler ve görsel atmosfer, Efteni Gölü'nü Düzce'nin öne çıkan turizm noktalarından biri yapıyor ve doğa tutkunları için yılın pek çok döneminde tercih edilen bir adres olmasını sağlıyor.

DÜZCE’NİN DOĞAL GÜZELLİKLERİ ARASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN EFTENİ GÖLÜ, GÜN BATIMINDA ORTAYA...

DÜZCE’NİN DOĞAL GÜZELLİKLERİ ARASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN EFTENİ GÖLÜ, GÜN BATIMINDA ORTAYA ÇIKAN EŞSİZ MANZARASIYLA VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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