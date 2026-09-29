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Düzce'de kapsamlı denetimlerde 201 araç trafikten men edildi

21-27 Eylül'de jandarma ve polis ekiplerinin yürüttüğü kontrollerde 14 bin 132 araç, 1.211 motosiklet ve 353 servis denetlendi; 201 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de kapsamlı denetimlerde 201 araç trafikten men edildi

Denetim kapsamı ve sonuçlar:

Kentte jandarma ve polis ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik olarak 21-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen uygulamalarda 14 bin 132 araç, 1.211 motosiklet ve 353 servis aracı kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kusurlu görülen sürücülere yönelik işlemler kapsamında 1.230 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı ve 201 araç trafikten men edildi.

Denetimlerin sürdürüleceği bildirildi:

Yetkililer, sürücülere yönelik denetimlerin artırılarak devam edeceğini açıkladı.

DÜZCE&#039;DE YAPILAN DENETİMLERDE 14 BİN 132 ARAÇ, BİN 211 MOTOSİKLET VE 353 SERVİS ARACI DENETLENDİ...

DÜZCE'DE YAPILAN DENETİMLERDE 14 BİN 132 ARAÇ, BİN 211 MOTOSİKLET VE 353 SERVİS ARACI DENETLENDİ, 201 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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