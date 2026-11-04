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Sınır kapılarında gizlenen paketler: gümrük ekipleri 459 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen dört operasyonda toplam 459 kilo 599 gram uyuşturucu ele geçirildi; kokain, esrar ve eroin bulundu.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sınır kapılarında gizlenen paketler: gümrük ekipleri 459 kilo uyuşturucu ele geçirdi

sınır kapılarında yoğun denetimlerle büyük yakalama

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne'nin Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala gümrük kapıları ile İstanbul Havalimanı'nda yürüttükleri dört ayrı operasyonda toplam 459 kilo 599 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlar risk analizi, X-Ray tarama sistemleri ve dedektör köpeklerinin desteğiyle gerçekleştirildi.

kapıkule operasyonu:

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü hedefleme çalışması sonucu Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir araç şüpheli bulunarak X-Ray taramasına sevk edildi. Aracın yakıt deposunda tespit edilen yoğunluk üzerine yapılan detaylı aramada, 109 paket içinde 118 kilo 658 gram kokain ve 32 paket içinde 25 kilo 744 gram esrar ele geçirildi.

hamzabeyli ve İpsala operasyonları:

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda risk değerlendirmesi sonucu X-Ray taramasına alınan bir tırda, yakıt deposunda şüpheli yoğunluk belirlendi. Narkotik dedektör köpekleri Yappa ve Atlas eşliğinde yapılan detaylı aramada 85 paket içerisinde 81 kilo 134 gram esrar bulundu.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizine göre X-Ray taramasına alınan bir TIR'da ise narkotik dedektör köpeği İDA marifetiyle gerçekleştirilen kontrollerde, 200 paket içinde 219 kilo 63 gram esrar ele geçirildi.

istanbul havalimanı operasyonu:

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri de risk analizi ve hedefleme çalışması sonucunda ülkeye giriş yapmak üzere olan üç yolcunun bagajlarını kontrol etti. Yapılan kontrollerde toplam 15 kilo eroin bulundu ve yakalandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılıkla mücadelenin havada, karada ve denizde 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Bakanlık, ileri teknoloji sistemleri, etkin risk analizi çalışmaları ve uzman personeliyle zehir tacirlerine geçit vermediklerini belirtti.

Operasyonlara ilişkin soruşturmalar Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri dört ayrı operasyonla 459 kiloyu aşkın uyuşturucu...

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri dört ayrı operasyonla 459 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ele geçirdi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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