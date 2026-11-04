Dolar 50,0172 +0,07%
Euro 56,2580 +0,58%
Bist 11.242,85 +1,99%
Altın Gram 6.488,16 +2,39%
EUR/USD 1,1246 +0,48%
Brent Petrol 104,41 +0,78%
--°

Kars’ta ev operasyonu: 52 içimlik bonzai ve ruhsatsız tabanca bulundu

Kars Emniyeti'nin operasyonda 52 içimlik bonzai emdirilmiş peçete, ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kars’ta ev operasyonu: 52 içimlik bonzai ve ruhsatsız tabanca bulundu

Kars’ta uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu:

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde belirlenen bir ikamete düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonu KOM ile Narkotik Şube ekipleri birlikte yürüttü.

ele geçirilen deliller ve miktarlar:

Aramalarda 52 içimlik bonzai madde emdirilmiş peçete, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 3 fişek bulundu. Ele geçirilen malzemeler, inceleme ve delil süreci için emniyete götürüldü.

şüpheli işlemleri ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.K. (27), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkeme sonucunda şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu madde ve suç unsurlarıyla mücadeleyi artırarak sürdüreceklerini bildirdi ve operasyon sonrası "Kars’ta uyuşturucuya geçit yok" mesajı verdi. Yetkililer, benzer çalışmaların devam edeceğini ve halkın can ve mal güvenliğinin korunmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

KARS’TA UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI(KARS-İHA)

KARS’TA UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI(KARS-İHA)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa'da uyuşturucuyla mücadelede yeni dalga: 54 tutuklama, 360 işlem
images

Yalvaç'ta ikinci kattaki dairede çıkan yangın hızla kontrol altına alındı
images

Parkta çağrıldığı buluşmada hayatını kaybetti: Mehmet Bulut davası sürüyor
images

gevaş’te otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yalvaç'ta ikinci kattaki dairede çıkan yangın hızla kontrol altına alındı

Manisa'da uyuşturucuyla mücadelede yeni dalga: 54 tutuklama, 360 işlem

Trendyol'un sürdürülebilirlik rotası: 2030 hedefleriyle çevre ve insan odaklı büyüme

Efeler'de dayanışma sürüyor: binlerce haneye kapıdan gıda desteği

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı