Kars’ta ev operasyonu: 52 içimlik bonzai ve ruhsatsız tabanca bulundu

Kars’ta uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu:

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde belirlenen bir ikamete düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonu KOM ile Narkotik Şube ekipleri birlikte yürüttü.

ele geçirilen deliller ve miktarlar:

Aramalarda 52 içimlik bonzai madde emdirilmiş peçete, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 3 fişek bulundu. Ele geçirilen malzemeler, inceleme ve delil süreci için emniyete götürüldü.

şüpheli işlemleri ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.K. (27), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkeme sonucunda şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu madde ve suç unsurlarıyla mücadeleyi artırarak sürdüreceklerini bildirdi ve operasyon sonrası "Kars’ta uyuşturucuya geçit yok" mesajı verdi. Yetkililer, benzer çalışmaların devam edeceğini ve halkın can ve mal güvenliğinin korunmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

KARS’TA UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI(KARS-İHA)