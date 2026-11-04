Mersin'de Mercan Bilim Merkezi 210 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi yoğun ilgi görüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, açılışından bu yana toplumun farklı kesimlerinden yoğun ilgi görüyor. Merkez, çocuk ve gençlerin bilimsel düşünme becerilerini güçlendirmek, araştırma merakını teşvik etmek ve iklim ile çevre konularında farkındalık oluşturmak amacıyla programlarını sürdürüyor.

Eğitim programları ve atölyeler:

Merkezde randevulu okul ziyaretleri kapsamında ilkokuldan üniversiteye kadar farklı yaş gruplarına yönelik düzenlenen bilim turları ile öğrenciler; deniz bilimlerinden astronomiye, iklim ve çevre konularından fen bilimlerine kadar geniş bir yelpazede uygulamalı eğitim alıyor. Okulların müfredatlarına uygun şekilde planlanan atölyeler arasında Deniz Bilimleri Atölyesi, Fen Bilimleri Atölyesi, İklim ve Çevre Atölyesi ve Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyeleri öne çıkıyor.

Robotik eğitimleri ve minik mucitler:

Mercan Bilim Merkezi Eğitim Koordinatörü Yonca Karslı tarafından verilen bilgilere göre, merkezde verilen Robotik Kodlama Atölyesi yeni dönemde 6 haftalık periyotlarla sürüyor ve dönem içerisindeki ilk kurun kayıtları tamamlanarak eğitimler başlamış durumda. Ayrıca okul öncesi gruplarına yönelik Minik Mucitler Atölyesi 4 haftalık periyotlarla devam ediyor; minik katılımcılar için düzenlenen atölyelerde cumartesi günleri ebeveyn katılımlı oturumlar da gerçekleştiriliyor.

Ziyaretçi verileri ve katılım düzeni:

Merkez, bugüne kadar eğitim faaliyetleri ve dış alan etkinlikleriyle toplumsal bilinci güçlendirmeye devam ederken, 210 binin üzerinde ziyaretçi ağırladığını bildirdi. Atölye çalışmalarına şimdiye kadar 4 bin 335 öğrenci katıldı. Eğitimler genellikle 15'er kişilik gruplar halinde düzenleniyor ve tek seferde ziyaretçiler iki farklı atölyeye katılma imkânı bulabiliyor.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yeni eğitim döneminde de okullarla koordineli yürütülen programlar ve periyodik atölye planlamasıyla gençlerin bilimsel merakını desteklemeyi, iklim ve çevre farkındalığını artırmayı hedefliyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN MERCAN 100. YIL İKLİM VE ÇEVRE BİLİM MERKEZİ, AÇILDIĞI GÜNDEN BU YANA 210 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİYİ AĞIRLARKEN, 4 BİN 335 ÖĞRENCİ DE ATÖLYE ÇALIŞMALARINA KATILDI.