Dolar 50,0172 +0,07%
Euro 56,2580 +0,58%
Bist 11.242,85 +1,99%
Altın Gram 6.488,16 +2,39%
EUR/USD 1,1246 +0,48%
Brent Petrol 104,41 +0,78%
--°

Trafikte tehlikeli manevra: Bursa'da makas atan sürücünün görüntüleri

Bursa Yıldırım'da Ankara Yolu Caddesi'nde makas atarak şerit değiştiren sürücünün tehlikeli manevraları, başka bir aracın cep telefonu kamerasında kaydedildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:27

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 09:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Trafikte tehlikeli manevra: Bursa'da makas atan sürücünün görüntüleri

Trafikte makas atan sürücü Yıldırım'da tehlike yarattı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan bir araç sürücüsü, araçların arasından hızla geçerek peş peşe makas attı ve kontrolsüz şekilde şerit değiştirdi. Bu manevralar sırasında hem sürücünün kendi güvenliği hem de çevredeki diğer araçların güvenliği tehlikeye düştü.

olayın kaydedilmesi:

Tehlikeli yolculuk, aynı istikamette ilerleyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçlar arasında ani geçişler ve sık aralıklarla yapılan şerit değişiklikleri net şekilde görüldü. Kayıtta, söz konusu sürücünün trafikteki araç trafiğini zorladığı ve öngörülemeyen manevralar yaptığı açıkça izlenebiliyor.

trafikte riskler ve uyarılar:

Bu tür kontrolsüz şerit değişiklikleri, zincirleme kazalara ve ağır maddi hasara yol açabilecek riskler taşıyor. Sürücülerin bu tür davranışlardan kaçınması, hız sınırlarına uyması ve sinyal kullanarak güvenli şerit değişiklikleri yapması hayati önem taşıyor. Görüntüler, trafikte sorumluluk bilincinin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

BURSA&#039;DA TRAFİKTE MAKAS ATAN SÜRÜCÜ KAMERADA

BURSA'DA TRAFİKTE MAKAS ATAN SÜRÜCÜ KAMERADA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa'da uyuşturucuyla mücadelede yeni dalga: 54 tutuklama, 360 işlem
images

Yalvaç'ta ikinci kattaki dairede çıkan yangın hızla kontrol altına alındı
images

Parkta çağrıldığı buluşmada hayatını kaybetti: Mehmet Bulut davası sürüyor
images

gevaş’te otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Taksi durağı temsilcileriyle çözüm odaklı istişare

Gölbaşı'nda yerinde dinleme: Odabaşı esnaf ve mahalle başkanlarıyla bir arada

Denizli ormanlarında fotoğraf tuzağı: vaşak, kurt ve diğer yaban hayatı görüntülendi

Ağrı kesici kullanımı arttıkça baş ağrıları kronikleşebilir

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı