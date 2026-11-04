Trafikte tehlikeli manevra: Bursa'da makas atan sürücünün görüntüleri

Trafikte makas atan sürücü Yıldırım'da tehlike yarattı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan bir araç sürücüsü, araçların arasından hızla geçerek peş peşe makas attı ve kontrolsüz şekilde şerit değiştirdi. Bu manevralar sırasında hem sürücünün kendi güvenliği hem de çevredeki diğer araçların güvenliği tehlikeye düştü.

olayın kaydedilmesi:

Tehlikeli yolculuk, aynı istikamette ilerleyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçlar arasında ani geçişler ve sık aralıklarla yapılan şerit değişiklikleri net şekilde görüldü. Kayıtta, söz konusu sürücünün trafikteki araç trafiğini zorladığı ve öngörülemeyen manevralar yaptığı açıkça izlenebiliyor.

trafikte riskler ve uyarılar:

Bu tür kontrolsüz şerit değişiklikleri, zincirleme kazalara ve ağır maddi hasara yol açabilecek riskler taşıyor. Sürücülerin bu tür davranışlardan kaçınması, hız sınırlarına uyması ve sinyal kullanarak güvenli şerit değişiklikleri yapması hayati önem taşıyor. Görüntüler, trafikte sorumluluk bilincinin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

BURSA'DA TRAFİKTE MAKAS ATAN SÜRÜCÜ KAMERADA