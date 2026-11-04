Alaşehir'de kadınlar su kabağı işleyerek üretime katılıyor

Alaşehir'de su kabağı kursu üç ay süren eğitimle tamamlandı:

Alaşehir Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından Kadın Aile Müdürlüğü Etkinlik Salonu'nda düzenlenen su kabağı işleme kursu başarıyla sona erdi. Ağustos ayında başlayan ve Kasım ayında tamamlanan üç aylık programda, toplam 12 kursiyer eğitim aldı. Kursu veren usta öğretici Çilem Okumuş eşliğinde katılımcılar, su kabaklarını çeşitli tekniklerle işleyerek dekoratif ve kullanıma uygun ürünlere dönüştürmeyi öğrendi.

eğitim içeriği ve sergilenen eserler:

Kurs boyunca kursiyerlere su kabağı temizliği, kurutma yöntemleri, oyma ve boyama teknikleri ile dekoratif uygulamalar uygulamalı olarak gösterildi. Eğitim süreçlerinde hazırlanan eserler, estetik ve işlevsellik açısından beğeni topladı. Kursiyerlerin el emeğiyle ortaya çıkardığı bazı su kabakları, Alaşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne hediye edildi ve burada sergilenecek. Bu bağış, kursun yalnızca beceri kazandırmakla kalmayıp yerel mekânlarda görünürlük de sağladığını gösteriyor.

sertifika töreni ve belediye desteği:

Sertifika törenine Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediye yetkilileri, usta öğretici Çilem Okumuş ve kursiyerler katıldı. Törende 12 kursiyere sertifikaları takdim edildi. Başkan Öküzcüoğlu törende, belediyenin kadınlara yönelik çalışmalara önem verdiğini vurgulayarak psikolog, aile danışmanlığı ve evde bakım hizmetlerinin yanı sıra meslek edindirme kurslarının da desteklendiğini belirtti. Öküzcüoğlu, kursların sonunda katılımcıların Kadın Üretici Pazarı'nda ürünlerini satarak gelir elde etme fırsatı bulduğuna dikkat çekti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bu dünyada her şey kadının eseridir" sözünü anımsattı.

Kursiyerler, sağlanan imkan ve eğitim için Alaşehir Belediyesi ile usta öğretici Çilem Okumuş'a teşekkür etti. Belediye yetkilileri, benzer meslek edindirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini ve kadınların ekonomik hayata katılımının teşvik edileceğini ifade etti.

ALAŞEHİR BELEDİYESİ KADIN VE AİLE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KADIN AİLE MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİK SALONU’NDA DÜZENLENEN SU KABAĞI İŞLEME KURSU TAMAMLANDI. ÜÇ AY SÜREN KURSUN SONUNDA 12 KURSİYERE SERTİFİKALARI VERİLİRKEN, KURSİYERLERİN İŞLEDİĞİ SU KABAKLARINDAN BAZILARI ALAŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ’NE HEDİYE EDİLDİ.