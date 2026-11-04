Dolar 50,0176 +0,07%
Euro 56,2320 +0,54%
Bist 11.216,06 +1,75%
Altın Gram 6.483,70 +2,32%
EUR/USD 1,1237 +0,40%
Brent Petrol 104,19 +0,57%
--°

Bursa'da yargı kararı: Sevgi Yandık davasında sanığa indirim yapılmadı

Bursa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürülen Sevgi Yandık davasında mahkeme, sanığa ağırlaştırılmış müebbet verdi; takdiri indirim uygulanmadı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:42

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 09:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da yargı kararı: Sevgi Yandık davasında sanığa indirim yapılmadı

Bursa'da yargı kararı: Sevgi Yandık davasında sanığa indirim yapılmadı

Bursa'da genç kadın Sevgi Yandık'ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti ve sanık lehine herhangi bir indirim uygulanmadı. Karar, ailenin ve kadın hakları savunucularının yakından takip ettiği davada açıklandı.

Olayın seyri:

Olay, 27 Ağustos 2025 tarihinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddialara göre 27 yaşındaki Sevgi Yandık, eski eşi Doğan Ş. tarafından konuşma bahanesiyle dışarı çağrıldı; yanında 3 yaşındaki çocuğu da vardı. Parkta ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve Doğan Ş. yanına getirdiği bıçakla genç kadına saldırdı. Çocuğun gözü önünde defalarca bıçaklanan Yandık, olay yerinde ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Soruşturma ve yargılama süreci:

Olayın ardından bölgeden ayrılan şüpheli Doğan Ş., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dava sürecinde, olay anında küçük çocuğun annesinin yanında bulunması davanın en dikkat çeken unsurlarından biri oldu ve yargılama boyunca ailenin adalet talebi öne çıktı.

Davayı, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına Avukat Nazlı Ceren Şendoğan takip etti; Şendoğan duruşmalarda Yandık ailesine hukuki destek sağladı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ve takdiri indirim uygulamayarak hükmünü açıkladı.

Açıklanan karar, küçük çocuğunun gözü önünde hayatını kaybeden Sevgi Yandık cinayetine ilişkin ilk derece mahkemesinin hükmünü oluşturuyor. Kararın kamuoyunda ve davayı takip eden çevrelerde nasıl karşılanacağı, olası istinaf süreçleriyle netlik kazanacak.

BURSA&#039;NIN YILDIRIM İLÇESİNDE ESKİ EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN SEVGİ YANDIK&#039;IN SON...

BURSA'NIN YILDIRIM İLÇESİNDE ESKİ EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN SEVGİ YANDIK'IN SON ANLARINA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzmir'de sahte polis ve gazeteci kılığıyla resmi programlara giren zanlılar tutu...
images

Diyarbakır'da tüp yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçta 12 kişi olduğu bel...
images

Gaziantep'te parkta öldürülen Mehmet Bulut davasında adliye süreci devam ediyor
images

Manavgat'ta golf aracı virajda devrildi: dört Alman hafif yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaza sonrası kaçtı, billboardların arkasından gizlice izledi

Şırnak’ta kadınların isteği gerçeğe dönüştü: mahalleye tandır evi

Rönesans'tan Malatya'ya eğitim yatırımı: iki okul 1.680 öğrenciye kapı açıyor

Sümer spor kompleksinin geleceği için şeffaflık çağrısı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı