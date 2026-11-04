Bursa'da yargı kararı: Sevgi Yandık davasında sanığa indirim yapılmadı

Bursa'da genç kadın Sevgi Yandık'ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti ve sanık lehine herhangi bir indirim uygulanmadı. Karar, ailenin ve kadın hakları savunucularının yakından takip ettiği davada açıklandı.

Olayın seyri:

Olay, 27 Ağustos 2025 tarihinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddialara göre 27 yaşındaki Sevgi Yandık, eski eşi Doğan Ş. tarafından konuşma bahanesiyle dışarı çağrıldı; yanında 3 yaşındaki çocuğu da vardı. Parkta ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve Doğan Ş. yanına getirdiği bıçakla genç kadına saldırdı. Çocuğun gözü önünde defalarca bıçaklanan Yandık, olay yerinde ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Soruşturma ve yargılama süreci:

Olayın ardından bölgeden ayrılan şüpheli Doğan Ş., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dava sürecinde, olay anında küçük çocuğun annesinin yanında bulunması davanın en dikkat çeken unsurlarından biri oldu ve yargılama boyunca ailenin adalet talebi öne çıktı.

Davayı, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına Avukat Nazlı Ceren Şendoğan takip etti; Şendoğan duruşmalarda Yandık ailesine hukuki destek sağladı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ve takdiri indirim uygulamayarak hükmünü açıkladı.

Açıklanan karar, küçük çocuğunun gözü önünde hayatını kaybeden Sevgi Yandık cinayetine ilişkin ilk derece mahkemesinin hükmünü oluşturuyor. Kararın kamuoyunda ve davayı takip eden çevrelerde nasıl karşılanacağı, olası istinaf süreçleriyle netlik kazanacak.

BURSA'NIN YILDIRIM İLÇESİNDE ESKİ EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN SEVGİ YANDIK'IN SON ANLARINA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. (ARŞİV)