Düzce'de Kızılay haftasında siyaset ve dayanışma buluşması

Ziyaretin odağı:

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Düzce Kızılay Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyaret, Kızılay Haftası kapsamında düzenlendi ve samimi bir ortamda gerçekleşti.

Görüşmede Düzce Kızılay Şube Başkanı Halil Aydın ve yönetimi misafir edildi; iki taraf da Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine yönelik yürüttüğü yardım faaliyetleri, dayanışma çalışmaları ve gönüllülük esasına dayanan hizmetleri hakkında bilgi paylaştı ve değerlendirmelerde bulundu.

İyilik ve gönüllülüğün önemi:

İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, ziyaret sırasında Kızılay'ın insani hizmet anlayışını vurgulayarak tüm teşkilatın Kızılay Haftasını kutladı ve iyilik ile yardımlaşma faaliyetlerinin toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Taraflar, gönüllülüğün güçlendirilmesi ve yerel dayanışma ağlarının genişletilmesi için işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı; ziyaret, kurumlar arası diyalogun pekişmesine zemin hazırladı.

AK PARTİ DÜZCE İL BAŞKANI HASAN ŞENGÜLOĞLU, KIZILAY HAFTASI DOLAYISIYLA DÜZCE KIZILAY ŞUBESİ’Nİ ZİYARET ETTİ. İYİLİK, DAYANIŞMA VE GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİ ELE ALINDI.