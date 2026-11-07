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Yerli yapay zekâ hamlesi: 5 milyon kişiye eğitim ve 10 milyar dolarlık yatırım hedefi

Mehmet Fatih Kacır, TRT World Forum 2026'da 2026-2030 Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı; amaç 5 milyon yapay zeka okuryazarı ve 10 milyar dolarlık özel yatırımın harekete geçirilmesi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Merve Çelik

Yerli yapay zekâ hamlesi: 5 milyon kişiye eğitim ve 10 milyar dolarlık yatırım hedefi

Kamu, özel sektör ve eğitim iş birliğiyle yapay zekâ yol haritası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT World Forum 2026'da Türkiye'nin 2026-2030 dönemine ilişkin Yapay Zeka Eylem Planı'nın ana hatlarını paylaştı. Kacır, yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu fırsatlara dikkat çekerken, beraberinde getirdiği riskler ve insan odaklı yaklaşımın gerekliliğini vurguladı. Açıklamada, vatandaş eğitiminden altyapı yatırımına, etik düzenlemelerden yerli model geliştirmeye kadar bir dizi hedef sıralandı.

Eylem planının eksenleri:

Kacır, planın dört ana ekseninin farkında ol, faydalan, inşa et ve yön ver olduğunu belirtti. Bu çerçevede amaç, Türkiye'yi yapay zekâ teknolojilerinde öncü ülkeler arasına taşımak. Eğitim hedefleri arasında 5 milyon vatandaşa yapay zekâ okuryazarlığı

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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