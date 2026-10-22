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Düzce’de kontrolünü yitiren motosiklet kaldırıma çarptı, iki kişi yaralandı

Aydınpınar Caddesi'nde 54 KY 840 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybedince kaldırıma çarptı; sürücü İbrahim Ö. ve yolcu hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 22:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce’de kontrolünü yitiren motosiklet kaldırıma çarptı, iki kişi yaralandı

Kaza ve yaralanmalar:

Aydınpınar Caddesi üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir motosiklet kaldırıma çarparak devrildi. Kazada, motosikleti kullanan İbrahim Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Abdülkadir M. yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaldırıma çarpan motosikletin plakası 54 KY 840 olarak kaydedildi. Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve motosikletin seyrine, kaldırıma çarpma nedenine ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Kazayla ilgili görgü tanıklarının ifadesi alınırken, trafik güvenliğini etkileyebilecek olası faktörler araştırılıyor.

Düzce’de motosiklet kaldırıma çarptı: 2 yaralı

Düzce’de motosiklet kaldırıma çarptı: 2 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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