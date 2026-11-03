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Düzce’de Köprübaşı grubundaki beş köyün içme suyu altyapısı güçlendiriliyor

Düzce İl Özel İdaresi, Köprübaşı Grubu'nda 2026 yatırım programı kapsamında beş köyün içme suyu altyapısını yeniliyor; imalatların yüzde 40'ı tamamlandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce’de Köprübaşı grubundaki beş köyün içme suyu altyapısı güçlendiriliyor

Düzce’de Köprübaşı grubundaki beş köyün içme suyu altyapısı güçlendiriliyor

Düzce İl Özel İdaresi, Merkez İlçe Köprübaşı Grubu ve Gölyaka ilçesindeki köylerin içme suyu altyapısını güçlendirmek için sürdürdüğü çalışmalarda önemli bir aşamaya ulaştı. Proje, 2026 yatırım programı kapsamında İl Özel İdare bütçesiyle hayata geçiriliyor ve Düzce İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

projenin kapsamı:

Yürütülen Köprübaşı Grubu Su Alma Yapısı ve Kısmi İsale Hattı Yapım İşi kapsamında Merkez ilçeye bağlı Köprübaşı, Ömerfendi ve Yayakbaşı köyleri ile Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı ve Sarıdere köylerinin içme suyu altyapısı yenileniyor. Çalışmalarda yaklaşık 3 kilometre PE isale hattı, 18 adet su alma yapısı ve 2 adet maslak imalatı planlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

çalışmaların ilerleyişi:

Proje saha uygulamalarında, imalatların yüzde 40'ı tamamlanmış durumda. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, proje, maliyet ve kontrollük sorumluluklarını üstlenerek işin sürekliliğini ve teknik standardını sağlamaya çalışıyor. İlerleyen aşamalarda hattın entegrasyonu ve su alma yapılarına ilişkin bağlantıların tamamlanması hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla söz konusu beş köyün içme suyu altyapısının daha güçlü, güvenli ve sürdürülebilir hale geleceğini belirtiyor. Yatırımın amacı, köylere sağlıklı ve kesintisiz içme suyu erişimini temin etmek ve mevcut altyapı sorunlarını çözmektir.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, MERKEZ İLÇE KÖPRÜBAŞI GRUBU’NDA YER ALAN KÖYLERİN İÇME SUYU ALTYAPISINI...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, MERKEZ İLÇE KÖPRÜBAŞI GRUBU’NDA YER ALAN KÖYLERİN İÇME SUYU ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. 2026 YILI YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN PROJEDE İMALATLARIN YÜZDE 40’I TAMAMLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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