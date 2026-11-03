Akyaka kurtuluşunun 106. yılında coşku ve kültür buluşması

Akyaka’da kutlamalar:

Akyaka ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı, Akyaka Belediyesi tarafından düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Günün anlam ve öneminin vurgulandığı programda ilçe sakinleri, tarihî zaferin gururunu hep birlikte yaşadı. Kutlamalara yoğun katılım olduğu, etkinliklerin birlik ve beraberlik duygusunu öne çıkardığı gözlendi.

Katılım ve tören programı:

3 Kasım 1920 tarihinde ilçenin kurtuluşunun ardından düzenlenen programda ev sahipliğini Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş yaptı. Programa Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, İl Genel Meclis Başkanı Fuat Arslan, AK Parti Akyaka İlçe Başkanı Yener Güzeloğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören konuşmalarında kurtuluş mücadelesinde verilen fedakârlıklar hatırlatıldı ve yerel dayanışmanın önemi üzerinde duruldu.

Kültürel etkinlikler ve gösteriler:

Programda kültürel sunumlar da ön plandaydı. Sahne alan halk âşıkları Aşık Arif Gülcani ve Aşık Gültekin Bulutoğlu, icra ettikleri türkülerle duygu dolu anlar yaşattı ve izleyicilerden beğeni topladı. Ayrıca Kafkas oyun ekibi tarafından sergilenen yöresel danslar, geleneksel ezgiler eşliğinde büyük alkış aldı. Bu gösteriler, kutlamaların coşkusunu ve ilçenin kültürel zenginliğini ortaya koydu.

Etkinlikler, vatandaşların yoğun katılımı ve ortak duygular eşliğinde birlik, beraberlik ve kardeşlik temasıyla son buldu. Akyaka sakinleri, kurtuluş gününü bir arada kutlayarak tarihe saygı gösterdi ve geleceğe yönelik dayanışma mesajı verdi.

AKYAKA’NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 106. YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI(KARS-İHA)