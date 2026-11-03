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görevini vefa ile sürdürüyor: Niğde taksicisi şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor

Niğde'nin Bor ilçesinde taksici Ahmet Demir, babasının polis geçmişinden esinlenerek şehit ve gazi yakınlarına şehir içi ulaşımı ücretsiz sunuyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

görevini vefa ile sürdürüyor: Niğde taksicisi şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor

Niğde Bor'da gönüllü destek

Niğde'nin Bor ilçesinde taksicilik yapan Ahmet Demir (34), şehir içi ulaşımda şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmet veriyor. Uygulamayı kendi inisiyatifiyle başlatan Demir, mesleğini bu hassasiyetle icra ederek hem saygısını gösteriyor hem de toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

uygulamanın nedeni:

Demir, kararında babasının emniyet teşkilatında görev yapmış olmasının etkili olduğunu belirtiyor. Baba mesleğinin aile yaşamına yansıdığını söyleyen taksici, 'Polislerle ve askerlerle iç içe büyüdüğümüz için şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yaşadığı acıları yakından biliyoruz. Onlara duyduğum saygı ve sevgiden dolayı, kendi isteğimle şehit ve gazi ailelerine ücretsiz ulaşım hizmeti veriyorum' ifadelerini kullandı.

toplumsal etkisi ve çağrı:

Demir, imkânları ölçüsünde camiden ve hastaneden çıkan bazı vatandaşlara ücret almadığını ve öğrencilere indirimli taşıma desteği sağladığını da aktarıyor. Uygulamayı gönüllü yürüttüğünü vurgulayan Demir, meslektaşlarına da benzer duyarlılık göstermeleri çağrısında bulunuyor. Ücretsiz taşımacılık uygulamasının ilçe genelinde benimsendiğinde, özellikle ihtiyaç sahiplerinin günlük yaşamında somut kolaylıklar yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Bu girişim, küçük ölçekli ama doğrudan etkisi olan bir dayanışma örneği olarak değerlendiriliyor; Demir ise sadece hizmet verdiği yolcuların değil, meslektaşlarının da bu yaklaşımdan ilham almasını umuyor.

NİĞDE&#039;NİN BOR İLÇESİNDE TAKSİCİLİK YAPAN 34 YAŞINDAKİ AHMET DEMİR, ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE ŞEHİR...

NİĞDE'NİN BOR İLÇESİNDE TAKSİCİLİK YAPAN 34 YAŞINDAKİ AHMET DEMİR, ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA ÜCRETSİZ HİZMET VERİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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