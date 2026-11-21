EBYÜ'nün URAP değerlendirmesinde öne çıkanlar:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı'nın açıkladığı 2026-2027 Türkiye üniversiteleri sıralamasında 199 üniversite arasında 88'inci oldu. Üniversiteye göre genel sıralamada geçen yıla kıyasla iki basamaklık bir yükseliş kaydedildi; bu iyileşme, sıralamanın 15 ayrı akademik gösterge temelinde yapıldığı bir değerlendirme sonucunda gerçekleşti.

gösterge bazlı performans ve konum:

Sıralamada EBYÜ, devlet üniversiteleri arasından 126 kurum içinde 72'nci, 2000 sonrası kurulan 127 üniversite arasında 35'inci sırada yer aldı. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı göstergesinde ise üniversite Türkiye genelinde 30'uncu sıraya yükselerek bu alanda değerlendirilen kurumlar içinde ilk %15'lik dilime girdi. Yurt içi akademik iş birliği göstergesinde 55'inci, bilimsel doküman göstergesinde ise 67'inci sırada bulunması, kurumun iş birliği ağlarında ve yayın üretiminde farklı performans profilleri ortaya koydu.

puan değişimi ve öncelikli gelişim alanları:

EBYÜ, 2026-2027 değerlendirmesinde 584,73 toplam puan aldı; bir önceki yılın puanı olan 602,70'e göre düşüş yaşanmasına rağmen genel sıralamada ilerleme sağlandı. Üniversite açıklamasında, uluslararası akademik iş birliğinde ilerleme kaydedildiği vurgulanırken, bilimsel yayın niteliği ve araştırma projeleri bakımından geliştirilmesi gereken alanlar bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca bilimsel yayın niteliğinin artırılması, ulusal ve uluslararası araştırma iş birliklerinin güçlendirilmesi ile proje üretim kapasitesinin geliştirilmesinin akademik performansın yükseltilmesinde belirleyici olduğu ifade edildi.

EBYÜ, TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASINDA 88’İNCİ OLDU