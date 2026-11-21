eğitimin düzenlendiği yer ve iş birliği:

Adana'da Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde, Çukurova İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle huzurevi sakinlerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi gerçekleştirildi.

eğitimin kapsamı ve sunumu:

Eğitim, diş hekimleri Dt. Püren Yördem ve Dt. Zeynep Mutafaoğlu tarafından verildi. Programda ağız ve diş sağlığının korunması, doğru ağız bakım uygulamaları ve hijyenin önemi üzerinde duruldu.

soru-cevap ve kapanış:

Eğitim boyunca sakinlerin merak ettikleri sorular yanıtlandı ve bilinçlendirme amaçlı bilgiler paylaşıldı. Program, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

ADANA’DA HUZUREVİ SAKİNLERİNE YÖNELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ DÜZENLENEREK DOĞRU AĞIZ BAKIMI VE HİJYEN KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.