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Düzce’de PET-CT ile kanser teşhisinde yeni dönem

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kurulan PET-CT cihazı sayesinde hastalar çevre illere gitmeden kanser teşhis ve takip hizmeti alabilecek.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:13

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Düzce’de PET-CT ile kanser teşhisinde yeni dönem

PET-CT cihazı hizmete girdi:

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurulum çalışmaları tamamlanan PET-CT cihazı, kanser teşhisinde ve tedavi sürecinin değerlendirilmesinde kullanılmaya başlayacak. Yeni cihazın hizmete alınmasıyla birlikte Düzceli hastalar, teşhis için Sakarya, Bolu veya Kocaeli gibi çevre illere gitmek zorunda kalmayacak; ilde bu alandaki önemli bir boşluk kapatılmış olacak.

hastaların ulaşım yükü azalacak:

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sağlık yatırımlarının devam edeceğini vurguladı: "Önümüzdeki günlerde kanser tedavisiyle ilgili yatırımlarımız da inşallah gündeme gelmiş olacak. Biz tabii ki kimsenin bu hizmetlere ihtiyaç duymasını istemeyiz. Ancak insanoğlunun yaratılışı ve doğanın kanunu böyle. Ne yazık ki hastalık da bizim için bir imtihan. Hasta olmak hayatın bir gerçeği. O yüzden biz de sağlık alanında kendimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz."

Yetkililer, PET-CT'nin tanı sürecini hızlandırarak hem hasta konforunu artıracağını hem de zaman ve ulaşım maliyetlerini düşüreceğini belirtiyor. Cihaz sadece tanı için değil, tedavi sonrası izlem ve değerlendirme süreçlerinde de kullanılacak.

cihazın önemi ve bölgesel etkisi:

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, PET-CT'nin Düzce'ye kazandırılması için yoğun çaba harcandığını söyleyerek, "Malumunuz, bu tür cihazlar belli nüfus ölçeğine ulaşan illere veriliyor. Daha önce anjiyo cihazıyla ilgili de benzer bir süreç yaşamıştık. Görüşmeler yaparak o cihazı da devlet hastanemize kazandırmıştık. PET-CT cihazı da belirli nüfusun altındaki şehirlere kolaylıkla verilemiyor. Sağlık planlaması kapsamında bu cihaz şu anda Türkiye’de sadece 48 ilde bulunuyor. Düzce’ye kazandırılması için çok çaba sarf ettik. Bütçesi oldukça yüksek bir cihaz. Sadece Düzce’ye değil, çevre illerdeki hastalara da hizmet verecek. Keşke kimsenin ihtiyacı olmasa," dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise cihazın şehirdeki eksikliği gidereceğini belirterek, "Özellikle kanser konusunda yapılacak teşhislerde bu cihazın şehrimizdeki önemli bir eksikliği giderecek olması son derece kıymetli. Eğitim ve araştırma hastanesi kuracağız diyoruz, bunlar elbette çok önemli. Ancak böyle bir cihazın bu hastanede bulunması, çok sayıda hemşehrimizin Sakarya’ya, Bolu’ya veya Umuttepe’ye gitmek zorunda kalmasının önüne geçecek. Teşhislerin daha kolay yapılmasını sağlayacak," ifadelerini kullandı.

Düzce Valisi Mehmet Makas da yatırımın yoğun girişimler sonucu gerçekleştiğini vurguladı ve yapılan temasların, ilde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde belirleyici olduğunu söyledi. Yetkililer, PET-CT'nin devreye girmesiyle kentte kanser tanı kapasitesinin artacağını ve çevre illere olan hasta akışının azalacağını belirtiyor.

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ&#039;NDE KURULUMU TAMAMLANAN PET-CT CİHAZI, KANSER TEŞHİSİNDE ÖNEMLİ BİR...

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ'NDE KURULUMU TAMAMLANAN PET-CT CİHAZI, KANSER TEŞHİSİNDE ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILAYACAK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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