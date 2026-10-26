Düzce'de tarım ve yöresel tatlara yatırım: seralar ve mobil mutfaklar dağıtıldı

Düzce’de projeler kapsamında destekler dağıtıldı

Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, örtü altı üretiminin yaygınlaştırılması ve yöresel mutfak kültürünün desteklenmesi amacıyla iki ayrı dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törenlerde 48 çiftçiye sera desteği sağlanırken, 8 ilçeye mobil mutfak teslimi yapıldı. Programda Düzce Valisi Mehmet Makas, AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç ve diğer ilgililer yer aldı.

İl Özel İdaresi'nin hizmet alanları ve önceki projeler:

İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç törende yaptığı konuşmada İl Özel İdaresi’nin son yıllarda altyapı hizmetlerinin ötesine geçerek tarım, turizm ve ekonomik kalkınmaya yönelik projelere ağırlık verdiğini vurguladı. Koç, yürütülen projeler kapsamında il genelinde daha önce hayata geçirilen yatırımları sıraladı: Gümüşova’da fındık kırma tesisi, Yığılca’da arı bal dolum tesisi ile Akçakoca’ya toprak analiz cihazı ve soğutmalı süt tankı kazandırıldığını hatırlattı. Koç, mobil mutfak dağıtımının da bu kapsamın bir devamı olduğunu belirtti.

Tarımın stratejik önemi ve projelerin hedefleri:

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, konuşmasında dünya genelinde yaşanan savaşlar ve salgınların gıda güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Tarımın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı. Öztürk, örtü altı yetiştiriciliği ve yöresel mutfak desteklerinin temelinde Düzce’nin tarım ve hayvancılık kapasitesini güçlendirmenin yattığını vurguladı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Ayşe Keşir, kentin verimli tarım arazilerine dikkat çekerek örtü altı seracılığın yıl boyunca üretim yapılabilmesi açısından önemine işaret etti. Keşir, tarım teşkilatının son dönemdeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve seracılığın bölge için stratejik olduğuna değindi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de tarım ve gıda üretiminin stratejik önemine dikkat çekti; Özlü, "Ay’a gitmesek te olur ama aç olmaz" sözleriyle gıdanın ve tarımın önceliğine vurgu yaptı ve İl Özel İdaresi’nin bu tür projelerini değerli bulduğunu söyledi.

Vali Mehmet Makas ise konuşmasında hizmet odaklı yaklaşımı öne çıkararak, kamu kurumlarının temel görevinin vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak ve memnuniyetini sağlamak olduğunu hatırlattı. Makas, yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuat bağlamında insan odaklı hizmet anlayışını ön plana çıkardı.

Konuşmaların ardından Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi kapsamında 48 sera çiftçilere teslim edilirken, Yöresel Lezzetler Hünerli Ellerle Yaşatılıyor Projesi kapsamında 8 ilçeye mobil mutfak desteği verildi. Bu adımlarla Düzce’de tarımsal üretimin artırılması, örtü altı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, yerel üreticilerin güçlendirilmesi ve yöresel mutfak kültürünün yaşatılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Yerel yetkililer, yapılan desteklerin üretim kapasitesini artırmaya yönelik somut adımlar olduğunu ve benzer projelerin ilerleyen dönemde de sürdürüleceğini belirtti. Projelerle hem üretimde süreklilik sağlanması hem de yöresel değerlerin ekonomik değere dönüştürülmesi amaçlanıyor.

DÜZCE'DE HAYATA GEÇİRİLEN "ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ" KAPSAMINDA 48 ÇİFTÇİYE SERA DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.