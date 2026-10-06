Düzce’de trafik denetimleri: 16 binden fazla araç kontrol edildi, bin 108 sürücüye ceza

Düzce’de polis ve jandarma ekiplerinin 28 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında ortaklaşa yürüttüğü trafik denetimlerinde il genelinde yoğun bir kontrol operasyonu gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında farklı araç türleri üzerinde yapılan kontroller sonucu çok sayıda sürücüye idari yaptırım uygulandı.

denetim kapsamı:

Operasyon süresince 14 bin 700 otomobil, bin 84 motosiklet ve 339 servis aracı olmak üzere toplamda 16 binden fazla araç kontrol edildi. Ekipler, planlı nokta kontrolleri ve yollarda rastgele uygulamalar ile trafiği takip etti.

uygulanan yaptırımlar ve sonuçlar:

Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 108 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 184 araç da trafikten men edildi. Uygulamanın hedefi, yol güvenliğinin artırılması ve trafik kurallarına uyumun sağlanması olarak açıklandı.

Denetimlerin sonucu olarak kayda geçen cezai işlemler, ilgili idari kayıtlarına geçirildi ve sürücülere yasal prosedürler çerçevesinde bildirim yapıldı. Yetkililer, benzer denetimlerin trafik güvenliğini sürdürme amacıyla aralıklarla devam ettiğini belirtiyor.

DÜZCE'DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 16 BİNDEN FAZLA ARAÇ DENETLENİRKEN, KUSURLU GÖRÜLEN BİN 108 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.