Dolar 49,1728 +0,12%
Euro 55,2620 +0,21%
Bist 12.382,49 -0,49%
Altın Gram 6.583,35 +0,18%
EUR/USD 1,1232 +0,08%
Brent Petrol 99,92 -0,40%
--°

Düzce’de trafik denetimleri: 16 binden fazla araç kontrol edildi, bin 108 sürücüye ceza

Düzce’de 28 Eylül-4 Ekim 2026 arasında polis ve jandarma ekipleri 16 binden fazla aracı denetledi; bin 108 sürücüye idari para cezası uygulandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce’de trafik denetimleri: 16 binden fazla araç kontrol edildi, bin 108 sürücüye ceza

Düzce’de trafik denetimleri: 16 binden fazla araç kontrol edildi, bin 108 sürücüye ceza

Düzce’de polis ve jandarma ekiplerinin 28 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında ortaklaşa yürüttüğü trafik denetimlerinde il genelinde yoğun bir kontrol operasyonu gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında farklı araç türleri üzerinde yapılan kontroller sonucu çok sayıda sürücüye idari yaptırım uygulandı.

denetim kapsamı:

Operasyon süresince 14 bin 700 otomobil, bin 84 motosiklet ve 339 servis aracı olmak üzere toplamda 16 binden fazla araç kontrol edildi. Ekipler, planlı nokta kontrolleri ve yollarda rastgele uygulamalar ile trafiği takip etti.

uygulanan yaptırımlar ve sonuçlar:

Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 108 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 184 araç da trafikten men edildi. Uygulamanın hedefi, yol güvenliğinin artırılması ve trafik kurallarına uyumun sağlanması olarak açıklandı.

Denetimlerin sonucu olarak kayda geçen cezai işlemler, ilgili idari kayıtlarına geçirildi ve sürücülere yasal prosedürler çerçevesinde bildirim yapıldı. Yetkililer, benzer denetimlerin trafik güvenliğini sürdürme amacıyla aralıklarla devam ettiğini belirtiyor.

DÜZCE&#039;DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 16 BİNDEN FAZLA ARAÇ...

DÜZCE'DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 16 BİNDEN FAZLA ARAÇ DENETLENİRKEN, KUSURLU GÖRÜLEN BİN 108 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Batman'da kontrolden çıkan iş makinesi devrilerek sürücüyü yaraladı
images

Pusetin altındaki tuzak: Tekirdağ'da uyuşturucu saklama yöntemleri gün yüzüne çı...
images

Kulu'da Bozan Mahallesi'nde traktör yangını söndürüldü, maddi hasar oluştu
images

Yozgat’ta sabah sisleri sürüşü zorlaştırdı: görüş 30 metreye kadar düştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivas'ta yiyecek artıkları boz ayılarını kavgaya sürükledi

Karavanla Türkiye'yi gezen Fransız çift, Meke Gölü'nde doğayla iç içe kamp yaptı

Kampüs çıkış saatleri çakışınca öğrenciler ulaşımda mağdur oldu

Batman'da kontrolden çıkan iş makinesi devrilerek sürücüyü yaraladı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip