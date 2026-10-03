Düzce'de üç okulda gıda israfı eğitimi çocuklara tasarrufu öğretti

eğitim programı ve katılımcılar:

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında üç farklı okulda öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri düzenledi. Merkez Çamköy Mahallesi Sevgi Anaokulu, Kültür Mahallesi Uzun Mustafa İlkokulu ve Sancaklar Mahallesi Şükran-Sedat Şenkardeşler Ortaokulu'nda yapılan etkinlikleri Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü görevli gıda kontrol görevlileri gerçekleştirdi.

eğitimin odak noktaları:

Eğitimlerde öğrencilere gıdanın bilinçli tüketilmesi, ihtiyaç kadar satın alınması, uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve tüketime uygun gıdaların israf edilmemesi konularında bilgiler aktarıldı. Uygulamalı anlatımlar ve örneklerle çocuklara günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf alışkanlıkları kazandırılmaya çalışıldı.

israfın geniş kapsamlı etkisi:

Etkinliklerde ayrıca gıda israfının ekonomik kaybın ötesinde su, enerji, emek ve doğal kaynakların boşa gitmesine neden olduğu vurgulandı. Bu nedenle küçük yaştan itibaren bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerle, gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi hedeflendi.

DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ULUSLARARASI GIDA KAYBI VE İSRAFI FARKINDALIK GÜNÜ KAPSAMINDA ÜÇ FARKLI OKULDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞARAK BİLİNÇLİ TÜKETİM, GIDA İSRAFININ ÖNLENMESİ VE KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASI KONUSUNDA FARKINDALIK EĞİTİMİ VERDİ.