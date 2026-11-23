Başkan Özlü'nün 24 Kasım mesajı:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda eğitim ve öğretmene verdiği değeri bir kez daha dile getirdi. Başkan Özlü, 'Biliyoruz ki güçlü toplum, ancak güçlü bir eğitimle inşa edilir' sözleriyle eğitim yatırımlarına ve öğretmenlerin rolüne vurgu yaptı.

Mesajında öğretmenliği yalnızca bir meslek olarak tanımlamanın eksik olduğunu belirten Özlü, öğretmenliğin gönül işi, fedakârlık ve vatan borcu olduğunu ifade etti. Sınıflarda ve köy okullarında görev yapan tüm öğretmenlerin çocukların karakterini şekillendirdiğini ve gençlere umut aşıladığını söyledi.

Eğitime yapılan yatırımlar ve projeler:

Özlü, Düzce Belediyesi olarak eğitimi önceliklendirdiklerini ve hayırseverlerle iş birliği içinde yeni okullar kazandırdıklarını aktardı. Bu kapsamda Azmimilli İlkokulu, Kasım Aktaş Ortaokulu ve İsmetpaşa Ortaokulu gibi eğitim kurumlarının şehre kazandırılmasına öncülük ettiklerini vurguladı.

Ayrıca belediyenin kütüphane yatırımları öne çıktı. Özlü, 'Kütüphaneler Şehri Düzce' vizyonu doğrultusunda Millet Kütüphanesi, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Yahya Kemal Köşkü Kütüphanesi, Fibrobeton Kütüphanesi ve Zincirlikuyu Kütüphanesi gibi tesislerin hayata geçirildiğini hatırlattı.

İhtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan kırtasiye desteği, gençleri spora yönlendiren 'Hareket Okulumda' projesi ve eğitim kurumlarının fiziki ile sosyal imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öğretmenlere yönelik değerlendirme ve dilekler:

Başkan Özlü, mesajının sonunda başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını belirtti. Görevdeki ve emekli tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak onlara sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

Özlü, Düzce Belediyesi'nin öğretmenlerin ve öğrencilerin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğini yineleyerek, güçlü toplum hedefinin ancak nitelikli eğitim ve fedakâr öğretmenlerle gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYINLADIĞI MESAJINDA “BİLİYORUZ Kİ GÜÇLÜ TOPLUM, ANCAK GÜÇLÜ BİR EĞİTİMLE İNŞA EDİLİR. BU BİLİNÇLE ÖĞRETMENLERİMİZİN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ” DEDİ.