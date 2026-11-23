İş insanı Nihat Şahin'den paylaşım çağrısı:

Diyarbakırlı iş adamı Nihat Şahin, Mersin'deki narenciye bahçelerinde yaşanan ürün bolluğunu ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak amacıyla bahçelerinin kapılarını kurumlara açtı. Şahin, Mersin, İstanbul ve İzmir'de inşaat, turizm ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirterek üretimin doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını hedeflediğini söyledi.

Hedeflenen kurumlar:

Sosyal medyada yapılan çağrıda öğrenci yurtları, huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri öncelikli olarak duyuruldu; belirtilene göre bu kurumlar bahçelerden istedikleri miktarda narenciye ürününü ücretsiz alabilecek.

Uygulama ve lojistik:

Şahin, kurumların ürünleri bahçelerden alma imkânına sahip olacağını ve gerektiğinde taşıma desteği sağlanabileceğini ifade etti. Başvuruların ve teslimat koordinasyonunun sosyal medya üzerinden yürütüleceği bildirildi.

Şahin, çağrısının üretim fazlasının değerlendirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşılması amacını taşıdığını vurguladı.

MERSİN’DE YAŞAYAN DİYARBAKIRLI İŞ İNSANI NİHAT ŞAHİN, NARENCİYE BAHÇELERİNDE YAŞANAN ÜRÜN BOLLUĞUNU İHTİYAÇ SAHİPLERİYLE PAYLAŞMAK AMACIYLA BAHÇELERİNİN KAPILARINI KURUMLARA AÇTI.