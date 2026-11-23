Başkan Kadir Tatık'tan 24 Kasım mesajı:

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında öğretmenlerin toplum ve gelecek için taşıdığı öneme dikkat çekti. Tatık, mesajında öğretmenlerin çocukları ve gençleri yetiştirirken üstlendikleri sorumluluğun büyüklüğünü vurgulayarak tüm eğitim camiasının gününü tebrik etti.

öğretmenliğin toplumdaki yeri:

Başkan Tatık, öğretmenliği sadece bilgi aktarımıyla sınırlı görmediğini belirtti. Mesajında, "bilgiyle, sevgiyle ve çağdaş değerlerle" yetiştirmenin önemine işaret ederek öğretmenlerin çocukların yeteneklerini keşfetmelerinde, karakter ve değer inşasında belirleyici rol oynadığını söyledi. Bu bakış Açısı, eğitim hizmetinin yalnızca sınıflarda değil, toplumun sosyal ve kültürel gelişiminde de etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Mesajda ayrıca Cumhuriyetin eğitimdeki vizoruna atıf yapıldı; Tatık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmene verdiği değeri rehber kabul ettiklerini belirtti ve Atatürk'ün başöğretmen sıfatına vurgu yaptı. Bu vurgu, eğitimin milli ve manevi boyutlarının korunmasının gerekliliğini hatırlatıyor.

teşekkür ve geleceğe yönelik dilekler:

Kadir Tatık, sözlerini öğretmenlerin fedakârlığına özel bir teşekkürle sürdürdü. Mesajında "görevini büyük bir fedakârlıkla sürdüren" öğretmenlerin emeklerinin takdirin ötesinde olduğunu belirterek, sağlık, mutluluk ve mesleki başarı temennisinde bulundu. Ayrıca, eğitim camiasına emek vermiş herkesin anıldığını ve saygıyla yad edildiğini ifade etti.

Başkanın mesajı, yerel yönetim açısından eğitime verilen önemin altını çizerken, öğretmenlerin sosyal saygınlığının ve mesleki motivasyonunun korunmasının önemine dikkat çekiyor. Bu tür kutlama ve takdir ifadeleri, öğretmenlerin moralini güçlendirmenin yanı sıra toplumun eğitim vizyonunu canlı tutmaya da katkı sağlıyor.

Sonuç olarak Tatık, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle hem Atatürk'e hem de görev başındaki ve emek vermiş tüm öğretmenlere teşekkür ederek, eğitimdeki fedakârlığın sürekli hatırlanması gerektiğini vurguladı.

TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, ÖĞRETMENLERİN GELECEĞİN İNŞASINDAKİ ÖNEMLİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKEREK TÜM EĞİTİM CAMİASININ ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI.