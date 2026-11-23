Kızılcabölük aşevi projesi resmen başladı

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük Mahallesi'nde, Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK), Kızılcabölüklüler Vakfı ve Tavas Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek Kızılcabölük Aşevi için temel töreni düzenlendi. Proje tamamlandığında Tavas, Kale ve Beyağaç ilçelerinin en uzak kırsal mahallelerine kadar sıcak yemek hizmeti ulaştırılması hedefleniyor.

projenin şekillenme süreci:

Projenin başlangıcı, Kızılcabölüklüler Vakfı'na ait atıl durumdaki bir arsanın PASVAK'a bağışlanmasıyla atıldı. Tavas Belediyesi, bağışlanan parselin yanında bulunan belediyeye ait araziyi kanuni süreçler çerçevesinde vakfa satarak projeye katkı sundu. PASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Topuz temel töreninde, alanın incelenip genişletilerek daha kapsamlı bir hizmet sunma kararına vardıklarını anlatarak, ihaleyi tamamlayıp alanı satın aldıklarını ifade etti.

Topuz, projenin yalnızca Kızılcabölük ile sınırlı kalmayacağını; Kaledavaz bölgesine de hizmet vereceğini vurguladı ve hazırlanacak yemeklerin araçlarla ihtiyaç sahibi adreslerine ulaştırılacağını belirtti. Konuşma sırasında projenin örnek teşkil etmesi ve başka bölgelerden benzer taleplerin gelebileceği öngörüsü dile getirildi.

katılım ve destek çağrısı:

Temel atma törenine Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Beyağaç Belediye Başkanı Sazayi Pütün, PASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Topuz, Kızılcabölüklüler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkli, siyasi parti ilçe başkanları, sosyal dayanışma dernekleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Osman Erkli, daha önce yurt olarak kullanılan ve çürük çıkan binanın aşevi projesi kapsamında yeniden değerlendirilmesi sürecini anlattı ve "karınca kararınca herkes destek olsun" çağrısında bulundu.

Erkli, protokolün ardından yönetim ve hayırsever desteğiyle projeye emek vereceklerini belirtti; hedefin binanın bir an önce tamamlanıp Beyağaç, Kale ve Tavas köylerindeki ihtiyaç sahiplerine hizmet ulaştırmak olduğunu söyledi. Konuşmasında, projenin hem dünyada hem de öbür dünyada değerli karşılanacağına dair inancını dile getirdi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık da belediye olarak hayır işlerinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı. Tatık, projenin toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendireceğini belirterek, inşaatın tamamlanmasının ardından asıl sorumluluğun sürdürülebilirliği sağlamak olduğunu kaydetti. Başkan ayrıca, bu hizmetin devamlılığı için hayırseverlerin ve vatandaşların desteğine ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

Temel atma töreninde vurgulanan ortak nokta, projenin yerel dayanışmayı güçlendirecek bir sosyal hizmet olması ve kırsalda yemek ihtiyacını karşılamada somut bir çözüm sunma amacıdır. Aşevi tamamlandığında, organizasyon ve dağıtım ağının kurulmasıyla birlikte bölgedeki ihtiyaç sahiplerine düzenli sıcak yemek ulaştırılması planlanıyor.

Projenin ilerleyen aşamalarında inşaatın hızla tamamlanması, lojistik düzenlemelerin yapılması ve sürdürülebilir finansman ile gönüllü desteğinin sağlanması, aşevinin kalıcı bir sosyal hizmet kurumu olarak işletilebilmesi açısından öne çıkan gereklilikler olarak öne çıkıyor. Temel töreniyle başlayan süreç, bölgedeki dayanışmanın somut bir örneği olarak takip edilecek.

TAVAS'IN KIZILCABÖLÜK MAHALLESİ'NDE PAMUKKALE SAĞLIK EĞİTİM VAKFI (PASVAK), KIZILCABÖLÜKLÜLER VAKFI VE TAVAS BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLECEK AŞEVİ PROJESİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI. AŞEVİ, TAVAS, KALE VE BEYAĞAÇ İLÇELERİNİN EN UZAK KIRSAL MAHALLELERİNE KADAR İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA SICAK YEMEK ULAŞTIRACAK.