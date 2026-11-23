programın kapsamı:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu öncülüğünde düzenlenen kahvaltı programı, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında belediye bünyesindeki eğitim birimlerinde görev yapan ekipleri bir araya getirdi. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen etkinliğe; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, daire başkanları ve belediyenin farklı birimlerinden toplam 300'ün üzerinde öğretmen katıldı.

buluşmada yer alan birimler:

Programda, Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Merkezi, Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Konservatuvar, Halk Dansları Topluluğu ve Denizli Bilim Merkezi gibi kent yaşamına eğitim, kültür, bilim ve spor alanlarında katkı sunan birimlerin eğitmenleri hazır bulundu. Katılımcılar, yoğun çalışma temposundan kısa bir mola alarak meslektaşlarıyla sohbet etme ve deneyim paylaşma fırsatı buldu.

başkanın mesajı:

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, buluşmada yaptığı konuşmada eğitimcilerin toplumun geleceğini şekillendiren en temel yapı taşı olduğunu vurguladı. Belediyenin sunduğu eğitim, sanat, bilim ve sosyal destek hizmetlerinin arkasındaki en büyük gücün öğretmenlerin emeği olduğunu belirterek, 'Çocuklarımızın, gençlerimizin ve özel ihtiyaçlı bireylerimizin hayatına dokunan, onları geleceğe hazırlayan siz değerli öğretmenlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum' dedi.

Çavuşoğlu, sözlerini Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünden alıntı yaparak sürdürdü: 'Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' ve bu anlayışla kentte eğitimin ve bilimin ışığını büyütmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan, öğretmenlerin emek, sabır ve özverisine teşekkür ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

etkinliğin kapanışı:

Başkan Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu'nun öğretmenlerle yakından ilgilendiği, sohbet ettiği program, günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi. Katılımcılar, böyle organizasyonların hem mesleki dayanışmayı güçlendirdiğini hem de belediyenin eğitim hizmetlerine verdiği önemi görünür kıldığını ifade etti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BELEDİYE BÜNYESİNDEKİ FARKLI EĞİTİM BİRİMLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERLE KAHVALTI PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ. EĞİTİMCİLERİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINA TEŞEKKÜR EDEN BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU, BAŞÖĞRETMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İZİNDE, AYDINLIK NESİLLER YETİŞTİREN TÜM ÖĞRETMENLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI.