Düzce'de yoğun trafik denetimleri: bin 830 sürücüye idari işlem

düzce'de trafik denetimleri devam ediyor

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalarda ekipler, şehir içi ve ana arterlerde sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

denetimin kapsamı:

Bu tarihler arasında toplam 15 bin 857 araç, bin 548 motosiklet ve 555 okul servisi kontrol edildi. Kontroller hem sabit noktalarda hem de hareket hâlindeki araçlar üzerinde yapıldı.

başlıca ihlaller ve yaptırımlar:

Ekipler, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, ışık donanımı eksiklikleri, araçlarda teknik değişiklik yapılması, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymama, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi ihlaller üzerinde yoğunlaştı. Yapılan denetimler sonucu bin 830 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı ve 268 araç trafikten men edildi.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin artarak süreceğini bildirdi ve sürücülere kurallara uyma çağrısında bulundu.

DÜZCE’DE TRAFİK DENETİMİ YAPAN POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ KURALLARI RİAYET ETMEYEN SÜRÜCÜLERE GEÇİT VERMİYOR. SON BİR HAFTADA DENETİMLERDE BİN 830 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZA YAZILDI.