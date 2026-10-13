Dolar 49,3626 +0,01%
Euro 55,2922 +0,43%
Bist 12.209,99 +0,49%
Altın Gram 6.678,12 +0,41%
EUR/USD 1,1196 +0,31%
Brent Petrol 104,90 -1,64%
--°

Düzce'de yoğun trafik denetimleri: bin 830 sürücüye idari işlem

Düzce'de 5-11 Ekim 2026 tarihlerinde yapılan denetimlerde 15 bin 857 araç kontrol edildi; bin 830 sürücüye ceza uygulandı, 268 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de yoğun trafik denetimleri: bin 830 sürücüye idari işlem

düzce'de trafik denetimleri devam ediyor

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalarda ekipler, şehir içi ve ana arterlerde sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

denetimin kapsamı:

Bu tarihler arasında toplam 15 bin 857 araç, bin 548 motosiklet ve 555 okul servisi kontrol edildi. Kontroller hem sabit noktalarda hem de hareket hâlindeki araçlar üzerinde yapıldı.

başlıca ihlaller ve yaptırımlar:

Ekipler, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, ışık donanımı eksiklikleri, araçlarda teknik değişiklik yapılması, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymama, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi ihlaller üzerinde yoğunlaştı. Yapılan denetimler sonucu bin 830 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı ve 268 araç trafikten men edildi.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin artarak süreceğini bildirdi ve sürücülere kurallara uyma çağrısında bulundu.

DÜZCE’DE TRAFİK DENETİMİ YAPAN POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ KURALLARI RİAYET ETMEYEN SÜRÜCÜLERE...

DÜZCE’DE TRAFİK DENETİMİ YAPAN POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ KURALLARI RİAYET ETMEYEN SÜRÜCÜLERE GEÇİT VERMİYOR. SON BİR HAFTADA DENETİMLERDE BİN 830 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZA YAZILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de mezarlığa kaçışla sonuçlanan tüfekli kavga: 5 şüpheli adliyede
images

Altındağ'da iki eğlence mekanına yıkım tebligatı
images

Antakya'da çatı yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı
images

Altınözü'nde itfaiyenin hızlı müdahalesiyle ahır yangını büyümeden söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri ile Erbil arasında kardeşlikten ticarete yeni adımlar

Altındağ'da iki eğlence mekanına yıkım tebligatı

Kocaeli'nde iki gün sürecek çok kuvvetli sağanak uyarısı

Kayseri'de KTO'ya birlik mesajı: yeni yönetim tebrik edildi, hedefler açıklandı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi