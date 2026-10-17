Düzce'de yolların güvenliği için seferberlik: ekipler sahada, Fazlı Koç inceleme yaptı

düzce’de yağış hasarıyla mücadele sürüyor

İl Özel İdaresi ekipleri, Düzce'de etkili olan yoğun yağışların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaların önceliği, vatandaşların güvenli ulaşımı ve yağış kaynaklı aksaklıkların azaltılması olarak ifade edildi.

saha çalışmaları:

Ekipler özellikle köy yolları başta olmak üzere ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla müdahaleler gerçekleştiriyor. Yol temizleme, su birikintilerinin giderilmesi ve küçük onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

başkanın incelemesi:

İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Koç'un, yürütülen müdahalelerin takibi ve önceliklendirmesi konusunda yetkililerden brifing aldığı kaydedildi.

Yetkililer, yağışların neden olduğu olumsuzluklara karşı müdahalelerin planlı ve öncelikli alanlara göre sürdürülmesinin hedeflendiğini vurguladı. Çalışmaların hava koşullarına göre devam edeceği ve vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarıların sürdüğü aktarıldı.

DÜZCE’DE ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI FAZLI KOÇ, SAHADAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEYEREK EKİPLERDEN BİLGİ ALDI.