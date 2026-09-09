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Düzce'de yurt güvenliği için kurumlar arası eşgüdüm öne çıktı

Vali Mehmet Makas'ın katıldığı video konferansta yurt güvenliği ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı; toplantı Konuralp Bey Salonu'nda yapıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düzce'de yurt güvenliği için kurumlar arası eşgüdüm öne çıktı

Düzce'de yurt güvenliği toplantısı yapıldı:

Düzce Valisi Mehmet Makas, kentte güvenlik ve kamu düzenine ilişkin çalışmaların değerlendirildiği "Yurt Güvenliği" konulu video konferans toplantısına katıldı. Toplantı, Konuralp Bey Toplantı Salonu'ndan yürütülen bağlantı ile gerçekleştirildi.

toplantının odak noktaları:

Video Konferans Sistemi (VKS) aracılığıyla düzenlenen oturumda, yurt genelinde güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamalar, mevcut tedbirlerin etkinliği ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı. Tartışmalarda özellikle sorumluluk alanlarının netleştirilmesi ve bilgi akışının hızlandırılması üzerinde duruldu.

katılımcılar ve yerel temsil:

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Sarıoğlan eşlik etti. Oturum, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak başkanlığında yürütüldü; 81 ilin valisi ve ilgili kurum amirleri de bağlantı ile toplantıya katıldı.

Yetkililer, il düzeyinde alınan önlemlerin ulusal politikalarla uyumunun sağlanmasının önemine işaret ederek, koordinasyonun sürdürülmesi ve ihtiyaç halinde ilave tedbirlerin devreye alınması gerektiğini vurguladı.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, KENTTE GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLDİĞİ...

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, KENTTE GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLDİĞİ “YURT GÜVENLİĞİ” KONULU VİDEO KONFERANS TOPLANTISINA KATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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