Eğribucak kayalıklarında mahsur kalan genç iki saatte kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Sivas kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta yer alan ve rengiyle sıkça "Mars'ı andırdığı" söylenen Eğribucak Kayalıkları, doğa yürüyüşü meraklılarının uğrak noktalarından biri. Bölgede tırmanış yapan bir genç, çıktığı noktadan inemeyince çevredeki diğer kişilerin dikkatini çekti. Çevredekiler gencin yardım çağrılarını duyarak durumu köy muhtarına bildirdi.

Kurtarma çalışması:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine ulaştı. Kayalıklarda yürütülen arama-kurtarma çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. AFAD ekipleri, planlı müdahale ve ekipman kullanımıyla genci bulunduğu yerden güvenli bir şekilde indirdi.

Gençin durumu ve bölgenin önemi:

Kurtarılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, Eğribucak Kayalıkları gibi ilginç coğrafi yapıya sahip alanlarda yürüyüş ve tırmanış yapanların ekipman, iletişim ve yol bilgisi konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Bölge her mevsim doğaseverleri ağırlıyor ve benzer olaylara karşı yerel birimlerin hızlı müdahalesi belirleyici oluyor.

SİVAS'TA RENGİ VE YAPISIYLA MARS GEZEGENİNE BENZETİLEN EĞRİBUCAK KAYALIKLARI (ARŞİV)