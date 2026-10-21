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Düzceli gençler Hasankeyf’in tarihi dokusunu yerinde tanıdı

Gençlik ve Spor Bakanlığı kampıyla Hasankeyf’e giden Düzceli gençler, bölgenin tarih ve kültür mirasını yerinde görüp öğrenme fırsatı buldu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Düzceli gençler Hasankeyf’in tarihi dokusunu yerinde tanıdı

Düzceli gençlerin Hasankeyf keşfi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında Düzceli gençler, Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyfi ziyaret ederek bölgenin kültürel mirasını yerinde tanıma imkânı buldu. Katılımcılar, kamp programı süresince tarihi alanları gezerek bölgenin zengin dokusunu yakından inceledi.

kampa katılım ve amaçlar:

Kampa katılımın temel amaçları arasında gençlerin tarih bilincini geliştirmek, kültürel mirasa yönelik farkındalıklarını artırmak ve farklı medeniyetlerin izlerini öğrenmeleri yer aldı. Organizasyonda görevli ekipler, gençlere hem kültürel hem de öğrenmeye dayalı deneyimler sunmaya odaklandı.

saha gezileri ve öğrenme deneyimi:

Gençler, Hasankeyf’in geçmişten günümüze farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi dokusunu yerinde görerek bilgi edinme fırsatı yakaladı. Geziler sırasında rehber anlatımları ve yerinde gözlemler, katılımcıların bölgenin mimari ve kültürel özelliklerini doğrudan deneyimlemelerini sağladı.

Etkinlik boyunca gençlerin kültürel mirasa karşı duyarlılığı artırılırken, alanda yapılan gözlemler ve paylaşılan bilgiler onların tarihsel perspektiflerini zenginleştirdi. Kampın amaçları doğrultusunda katılımcıların edinilen bilgiyi koruma ve aktarma bilinciyle ayrılmaları hedeflendi.

MEDENİYET, TARİH VE KÜLTÜR KAMPLARI KAPSAMINDA BATMAN’IN TARİHİ İLÇESİ HASANKEYF’E GİDEN GENÇLER...

MEDENİYET, TARİH VE KÜLTÜR KAMPLARI KAPSAMINDA BATMAN’IN TARİHİ İLÇESİ HASANKEYF’E GİDEN GENÇLER, BÖLGENİN KÜLTÜREL MİRASINI YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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